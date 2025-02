(AGENPARL) - Roma, 25 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 25 febbraio 2025 SANITA’. RUSSO (FDI): GRAVE CHE IN EMILIA ROMAGNA IL PD DIFFONDA FALSITA’ CON SOLDI PUBBLICI

“Oggi, in Regione Emilia Romagna, il Partito Democratico ha certificato di non conoscere vergogna. Nei canali istituzionali della Regione stanno circolando manifesti in cui si asserisce, nero su bianco, che ‘Il Governo ha imposto alla Regioni, nonostante il loro parere contrario, di introdurre nuovi ticket’.

Il PD, pertanto, non solo mente e strumentalizza la sanità, dopo averla depauperata colpevolmente in tutti questi anni di cattiva gestione, in cui ha creato una voragine nelle casse regionali e disservizi, ma usa questo tema per fare propaganda politica, arrivando persino a utilizzare i canali istituzionali per diffondere menzogne e nascondere la propria incapacità.

E, cosa ancora più indecente, lo fa usando i soldi dei cittadini. De Pascale e i suoi sodali abbiano almeno la decenza di diffondere falsità con i soldi del PD, non con quelli della Regione, che non appartengono al PD. Per questo, valuteremo nelle prossime ore la possibilità di presentare un esposto alla Corte dei Conti. Un abuso su cui chiederemo venga fatta piena luce”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Gaetana Russo

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati