01.03.2025 ore 10:00 – 17:00 Rogner Hotel Tirana – Fiera STUDIARE IN ITALIA X edizione

(AGENPARL) – mar 25 febbraio 2025 Nei giorni 28 febbraio e 1° marzo 2025 saranno presenti a Tirana 40

istituzioni accademiche italiane fra Università, Accademie di Belle Arti e

Conservatori.

L’evento organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura con il sostegno

dell’Ambasciata d’Italia a Tirana ha l’obiettivo di promuovere e sostenere

la collaborazione tra il sistema accademico italiano e quello albanese e di

presentare agli studenti le molte opportunità di studio in Italia. È,

infatti, all’ Italia che molti giovani albanesi guardano con interesse per i

propri studi universitari, un paese che continua ad essere attraente per

qualità dell’offerta accademica, vicinanza geografica e per gli stretti

legami storici, economici e culturali.

Alla Fiera sarà presente anche l’Ambasciata d’Italia che fornirà

informazioni utili sulle procedure per le iscrizioni e l’assistenza

necessaria per andare in Italia a studiare. Si ricorda che in Albania ci

sono tre Licei Bilingue che rilasciano un titolo di studio superiore

riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione Italiano e che in ca.

300 scuole l’italiano, grazie al progetto ILLIRIA sostenuto dal MAECI, è

studiata come prima o seconda lingua straniera.

Il venerdì 28 febbraio, dalle ore 18:00 alle ore 21:00, presso la sala

Apollonia, Rogner Hotel Tirana, verrà organizzato un incontro con i

Rappresentanti dei maggiori atenei albanesi allo scopo di creare contatti

per future collaborazioni interuniversitarie.

L’intera giornata di sabato del 1° marzo vedrà le istituzioni accademiche

italiane dedicarsi all’incontro diretto e personalizzato con gli studenti

albanesi interessati a studiare in Italia. Ciascuna istituzione avrà uno

stand a diposizione dalle 10.00 alle 17.00 dove potrà dare informazioni e

raccogliere manifestazione di interesse.

* * *

Në datat 28 shkurt dhe 1 mars 2025, 40 institucione akademike italiane,

përfshirë Universitete, Akademi të arteve të bukura dhe Konservatorë do të

jenë të pranishëm në Tiranë.

Veprimtaria synon të promovojë dhe mbështesë bashkëpunimin mes sistemeve

akademike italiane dhe shqiptare, si dhe t’u prezantojë studentëve mundësi

të shumta studimi në Itali. Në fakt, është pikërisht Italia që shumë të rinj

shqiptarë e shohin me interes për studimet e tyre universitare, një vend që

vazhdon të jetë tërheqës për shkak të cilësisë së ofertave akademike,

afërsisë gjeografike dhe lidhjeve të ngushta historike, ekonomike e

kulturore.

Personeli i Ambasadës Italiane i cili do të jetë gjithashtu i pranishëm në

Panair, do të japë informacion të dobishëm për procedurat e regjistrimit dhe

kërkesës për viza studimi. Kujtojmë se në vendin tonë ka tre shkolla të

mesme dygjuhëshe, të cilat lëshojnë tituj studimi të lartë të njohur nga

Ministria e Arsimit Italian dhe se në rreth 300 shkolla, falë projektit

ILLIRIA të mbështetur nga MAECI, gjuha italiane studiohet si gjuhë e huaj e

parë ose e dytë.

Ditën e premte, më 28 shkurt, nga ora 18:00-21:00, në sallën Apollonia,

Hotel Rogner Tirana, do të organizohet një takim me përfaqësues të

universiteteve kryesore shqiptare, me qëllim krijimin e kontakteve për

bashkëpunimet e ardhshme ndëruniversitare.

Gjatë gjithë ditës së shtunë 1 mars, institucionet akademike italiane do t’i

përkushtohen takimeve të drejtpërdrejta dhe të personalizuara me studentë të

interesuar për të ndjekur studimet në Itali. Nga ora 10.00 deri në orën

17.00, çdo institucion do të ketë në dispozicion një stendë ku do të mund të

japë informacione dhe të mbledhë shprehjet e interesit.

