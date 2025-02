Ricordiamo oggi a Bari all’Oncologico (Emiliano ore 10.00), all’Anci Puglia e a Foggia

(AGENPARL) - Roma, 24 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 24 febbraio 2025 Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, oggi lunedì 24

febbraio, alle ore 10.00 (*orario anticipato*) parteciperà alla cerimonia

di inaugurazione del nuovo acceleratore lineare e del tc-simulatore di

radioterapia dell’Istituto Oncologico IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari, in

viale Orazio Flacco. Interverrà il direttore generale dell’Istituto,

Alessandro Delle Donne.

Si terrà oggi lunedì 24 febbraio alle ore 11.00, nella sede Anci Puglia di

sulle Politiche Giovanili in Puglia, un percorso formativo dedicato agli

amministratori e alle amministratrici locali, promosso da Regione Puglia,

ARTI Puglia e Anci Puglia.

Attraverso sessioni formative e una study visit a Bruxelles per esplorare

strumenti europei nell’ambito delle politiche giovanili, 30 amministratori

e amministratrici che si occupano di Politiche Giovanili sul territorio

pugliese potranno acquisire strumenti concreti per sviluppare politiche

giovanili efficaci e partecipative.

Interverranno alla conferenza stampa: *Alessandro Delli Noci*, assessore

allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, *Fiorenza Pascazio*,

presidente di ANCI Puglia, *Luisa Torsi*, presidente di ARTI e *Antonella

Bisceglia*, dirigente della Sezione Politiche Giovanili della Regione

Puglia.

Oggi lunedì 24 febbraio, alle ore 11.00, presso la Sala Fedora del Teatro

“Umberto Giordano” di Foggia, in Piazza Cesare Battisti, si svolgerà la

conferenza stampa di presentazione dello Studio Pilota per la Diagnosi

Precoce del Carcinoma Prostatico in provincia di Foggia, un innovativo

progetto che mira a promuovere la prevenzione e a migliorare l’accesso alla

diagnosi precoce di una delle neoplasie più diffuse tra gli uomini.

Alla conferenza stampa prenderà parte il vicepresidente della Regione

Puglia e assessore alla Sanità, *Raffaele Piemontese*, insieme al rettore

dell’Università di Foggia *Lorenzo* *Lo Muzio*, al preside della Facoltà di

Medicina di UniFg e Direttore della Struttura complessa di Urologia

universitaria del Policlinico “Riuniti” di Foggia *Giuseppe Carrieri*, alla

direttrice generale facente funzioni del Policlinico”Riuniti” di

Foggia *Elisabetta

Esposito*, al direttore generale della ASL di Foggia Antonio *Giuseppe

Nigri*, al presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Foggia

*Pierluigi De

Paolis*.