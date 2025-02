Crocevia delle elezioni tedesche: continuità del globalismo o spostamento a destra?

(AGENPARL) - Roma, 23 Febbraio 2025

Il governo di coalizione di sinistra del “semaforo” di Berlino è crollato poche ore dopo la vittoria di Donald Trump a novembre, innescando elezioni anticipate in Germania che probabilmente definiranno l’orientamento della politica europea negli anni a venire.

Domenica gli elettori si recheranno alle urne in tutta la Germania per eleggere il prossimo governo della principale economia dell’UE. In gioco non ci sono solo le relazioni tra Stati Uniti ed Europa, ma anche il futuro di importanti programmi globalisti come il Green Deal e la migrazione di massa senza freni nel blocco, con prezzi dell’energia alle stelle e una serie di attacchi terroristici islamici che dominano il dibattito della campagna.

Il ritorno della vecchia guardia del partito Merkel?

L’ex cancelliera Angela Merkel ha abbandonato la scena politica quattro anni fa, lasciando il suo partito, la neoliberista Unione Cristiano-Democratica (CDU), in difficoltà. Ora, sotto la guida di Friedrich Merz, la CDU e i suoi alleati della CSU cercano di riconquistare Berlino.

Merz, noto per le sue posizioni più conservatrici rispetto a Merkel, ha chiesto controlli più severi alle frontiere e un aumento delle deportazioni. Tuttavia, ha dichiarato che non formerà una coalizione con il partito populista Alternativa per la Germania (AfD), preferendo un’alleanza con i socialdemocratici della SPD, nonostante le tensioni su temi chiave come l’immigrazione.

I sondaggi danno la CDU/CSU in vantaggio, ma resta da vedere se potrà governare da sola o dovrà accettare compromessi con la SPD o i Verdi.

L’ascesa della destra

Alternativa per la Germania (AfD), partito populista e anti-immigrazione, continua a guadagnare consensi. Con circa il 20% nei sondaggi, è il secondo partito più grande dopo la CDU/CSU. Nonostante sia stato demonizzato dai media mainstream, il partito ha guadagnato sostegno a causa delle politiche migratorie fallimentari e della crisi energetica.

L’AfD si oppone all’agenda verde, sostenendo il ritorno al nucleare e al gas russo. Ha ricevuto il sostegno di Elon Musk e ha stretto alleanze con leader conservatori come Viktor Orbán e JD Vance. La sua crescita tra i giovani elettori potrebbe renderlo un attore chiave nelle future elezioni.

Addio, Scholz?

Il cancelliere Olaf Scholz e il suo partito socialdemocratico (SPD) sembrano destinati a un crollo elettorale, con i sondaggi che lo danno solo al 15%. Dopo un mandato segnato da inflazione, crisi energetica e politica migratoria fallimentare, Scholz potrebbe perdere la leadership del partito a favore del ministro della Difesa Boris Pistorius.

La caduta di Scholz potrebbe portare a una riorganizzazione della SPD, che potrebbe finire in una grande coalizione con la CDU/CSU o all’opposizione.

I Verdi Globalisti

I Verdi, ex membri della coalizione di Scholz, vedono il loro sostegno scendere dal 15% del 2021 al 12,5%. Il partito è guidato da Robert Habeck, il cui mandato come ministro dell’Economia è stato segnato dalla recessione e dal crollo dell’industria tedesca.

Habeck ha dichiarato che non entrerà in un governo che intenda revocare il divieto sulle auto a combustione entro il 2035, rendendo difficile un’alleanza con la CDU/CSU.

Sotto la guida di Habeck, si prevede che la Germania si stia dirigendo verso il terzo anno consecutivo di recessione, cosa che non si è mai verificata dalla seconda guerra mondiale.

Secondo Die Welt , circa 50.000 aziende sono fallite durante il mandato di Habeck.

Battaglia per una testa di ponte al Bundestag

Tre partiti sono in bilico sulla soglia del 5% necessaria per entrare in parlamento:

FDP (Liberali Democratici): ex partner di coalizione di Scholz, sta cercando di rimanere rilevante ma rischia di non superare la soglia.

ex partner di coalizione di Scholz, sta cercando di rimanere rilevante ma rischia di non superare la soglia. Die Linke (Sinistra): in difficoltà a causa della scissione con il partito populista di sinistra BSW di Sahra Wagenknecht.

in difficoltà a causa della scissione con il partito populista di sinistra BSW di Sahra Wagenknecht. BSW (Sahra Wagenknecht): potrebbe rappresentare una nuova opposizione di sinistra contro le politiche globaliste.

Se la CDU/CSU e la SPD non avranno abbastanza seggi per governare insieme, Merz potrebbe essere costretto a formare un governo di destra con l’AfD, un cambiamento epocale per la politica tedesca.

Le elezioni tedesche rappresentano un bivio tra la continuità globalista e un cambio di rotta verso una politica più conservatrice e sovranista. Il risultato avrà conseguenze non solo per la Germania, ma per l’intera Unione Europea.