(AGENPARL) - Roma, 23 Febbraio 2025

(AGENPARL) – dom 23 febbraio 2025 *COMUNICATO STAMPA:*

DJ ANICETO CONTRO TOMMY CASH: CAFFE’ MACCHIATO E’ UN INSULTO ALLA NOSTRA

CULTURA

Aniceto lancia una sfida a Tommy Cash all’Eurovision

*DJ Aniceto*, artista, produttore e attivista antidroga ma anche ex membro

della Consulta per le politiche antidroga a palazzo Chigi *interviene in

merito alle recenti polemiche scatenate dal brano “Caffè Macchiato” di

Tommy Cash, che ha offeso l’Italia con le sue dichiarazioni.*

“Quando anni fa ho remixato l’Inno di Mameli, l’ho fatto con l’intento di

celebrare la bellezza e la forza della nostra cultura. Questo lavoro non è

stato solo un atto artistico, ma un omaggio al nostro paese, un atto

d’amore che ha ricevuto il compiacimento dell’ex Presidente della

Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, il quale ha apprezzato il mio impegno nel

reinterpretare un simbolo così importante. Inoltre, il remix è stato scelto

come sigla ufficiale della manifestazione Sanremo Music Awards, portando la

nostra musica in giro per il mondo. Non si trattava di una semplice

operazione musicale, ma di un tentativo di connettere la nostra tradizione

con le sonorità moderne e universali.”

*DJ Aniceto è un artista che ha sempre creduto nel potere positivo della

musica*. Ogni giorno, con la sua attività nelle scuole, nelle radio e nelle

discoteche, cerca di sensibilizzare i giovani sui pericoli delle

dipendenze. *“La musica è uno strumento potente, e come artista ho la

responsabilità di usarla per diffondere messaggi di bellezza,

consapevolezza e speranza. La musica non deve mai essere un mezzo per

l’odio o per screditare una cultura. Noi dobbiamo essere artefici di

cambiamento, non di distruzione.”*

*La critica di Tommy Cash, secondo DJ Aniceto, non è solo una provocazione,

ma un attacco ingiustificato.* “Non posso accettare che un artista come

Tommy Cash usi la musica per diffondere disprezzo verso un paese intero. Se

lui vuole offendere l’Italia, la risposta che arriva dalla nostra musica è

chiara: noi siamo più forti di ogni provocazione. La musica è bellezza, e

la bellezza vince sempre.”

*DJ Aniceto non esita a lanciare una sfida diretta a Tommy Cash*: “Se Tommy

Cash vuole veramente confrontarsi, *sono pronto a fare un match musicale

con lui, magari all’Eurovision*, così potrà vedere quanto la musica può

essere potente quando è usata per portare bellezza, non per offendere. *La

mia musica è contro le dipendenze, contro l’odio, contro le provocazioni.*

Se lui vuole continuare su quella strada, è libero di farlo, ma non

permetterò che il nostro paese venga denigrato.”

[image: ANICETO CONTRO TOMMY CASH.jpg]