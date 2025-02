(AGENPARL) - Roma, 23 Febbraio 2025

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*(ALL.FOTO) MILANO, DE CORATO(FDI): «SINDACATI-RSU DENUNCIANO PERICOLOSITA’

SUI MEZZI PUBBLICI. SOLO COMUNE E AZIENDA NON VEDONO, NON SENTONO E NON

PARLANO! FINO A QUANDO»?*

*La denuncia odierna delle R.s.u. di Atm in seguito agli ultimi gravi fatti

avvenuti venerdì notte e sabato notte scorsi*

Milano, 23 Febbraio 2025 – «Le scorse due notti, come denunciato dai

Sindacati di Atm, sono state ancora un far west a Milano. E’ ora che il

Comune intervenga concretamente e seriamente! Non se ne può con queste

continue aggressioni a tutto il personale del trasporto pubblico locale, in

particolare ad autisti e controllori che vengono usati come dei veri e

propri pungiball! Che siano metropolitane, come per esempio sabato mattina

alla fermata di Lima, o che siano tram/bus, come questa mattina all’alba

sulla 90/91, la situazione è totalmente fuori controllo con minacce, urla,

offese, sberle, calci e pugni, il tutto spesso con arme al seguito, nei

confronti nel personale Atm senza particolari motivazioni. Solo Comune di

Milano e Azienda non vedono, non sentono e non parlano. Fino a quando?

Nella giornata di domani, inoltre, ci sarà un altro sciopero dei lavoratori

che richiedono esclusivamente più sicurezza. Noi del Centrodestra, su tutti

i mezzi pubblici, utilizzavamo il Nucleo di vigili, coadiuvato anche da

Poliziotti in pensione e militari, che le Giunte di Centrosinistra hanno

quasi totalmente eliminato. Questa sperimentazione, negli anni 2009-2010,

portò un notevole calo dei reati, -40% secondo i dati della Questura.

Esprimo la mia più totale solidarietà all’intero personale di Atm e alle

R.s.u. vittime di quotidiane aggressioni».

Così l’On. di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari

Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra

milanesi, *Riccardo De Corato.*