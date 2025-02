(AGENPARL) - Roma, 22 Febbraio 2025

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*MILANO, TRAPPER ARRESTATO DOPO SORVEGLIANZA SPECIALE, DE CORATO(FDI):

«INCREDIBILE BUONISMO MAGISTRATI VERSO ‘MARANZA’».*

Milano, 22 Febbraio 2025 – «Quanto avvenuto ieri sera e che ha visto

protagonista ‘Simba La Rue’ (e con lui in macchina c’era anche il compagno

di avventure ‘Baby Gang’), non mi stupisce affatto. Sono anni che ribadisco

e sottolineo che la stragrande maggioranza di questi trapper/rapper, come i

fatti di cronaca hanno ampiamente dimostrato negli ultimi anni, è violenta,

aggressiva, molto pericolosa per l’intera città e spesso ricorre all’uso di

droghe varie. L’aggravante, poi, è il notevole numero di follower che

questi ‘Maranza’ hanno, e rappresentano un cattivo e pessimo esempio per i

ragazzini che, spesso e volentieri, provano ad emularli. La gran parte di

questi soggetti, inoltre, sono giovani di seconda generazione, cresciuti in

Italia da famiglie arabe ed, evidentemente, non hanno mai voluto integrarsi

e per loro vige la regola della strada tra risse, accoltellamenti,

sparatorie ed in alcuni casi anche sequestri. La cosa che mi stupisce è che

questi ‘Maranza’ continuano a delinquere e a compiere azioni illegali a

causa del buonismo di una parte della Magistratura che con loro è morbida e

non capisce veramente quanto pericolosi siano questi ragazzi».

Così l’On. di Fratelli d’Italia, membro della Commissione Parlamentare sul

degrado e la sicurezza delle periferie italiane ed ex vice Sindaco delle

Giunte di Centrodestra milanesi, *Riccardo De Corato.*