Prosciutto di Norcia IGP partecipa a Nero Norcia Due fine settimana all’insegna del gusto

(AGENPARL) - Roma, 21 Febbraio 2025

Dal 21 febbraio, per due weekend consecutivi torna a Norcia la Mostra Mercato che ha reso celebre il Tartufo nero e i prodotti della norcineria umbra. In questo contesto non poteva di certo mancare il Prosciutto Di Norcia IGP, eccellenza della Valnerina famosa in Italia e nel mondo.

Uno stand dove poter incontrare i rappresentanti del Consorzio di Tutela e degustare una fetta di prosciutto tagliata al coltello, che sprigiona un profumo irresistibile e un sapore delicatamente sapido.

“Partecipiamo a Nero Norcia ogni anno – ha dichiarato Pietro Bellini, presidente del Consorzio di Tutela dell’IGP Prosciutto di Norcia – e per noi è sempre un piacere condividere con le altre eccellenze del territorio la passione e la dedizione che mettiamo nel produrre il nostro Prosciutto di Norcia IGP, simbolo di tradizione e qualità”.

Il Consorzio vi aspetta tutti i giorni della manifestazione, dalle 9 in poi.

Iniziativa finanziata dal Complemento di sviluppo rurale per l’Umbria 2023-2027 – intervento SRG10.