*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*MILANO, 19ENNE ACCOLTELLATO, DE CORATO(FDI): «COLTELLI NORDAFRICANI FRUTTO

MARCE-PRANZI PRO-IMMIGRATI SALA-CSX. CON “STRADE SICURE” REATI DIMINUITI

DEL 40%».*

Milano, 21 Febbraio 2025 – «Quanto accaduto ieri sera al povero ragazzo in

un parco vicino al Centro Commerciale al Gallaratese, è il frutto delle

marce pro-immigrati e dei pranzi multietnici al Parco Sempione, che Sala e

il Centrosinistra hanno organizzato e promosso nel 2017. Quelle iniziative,

infatti, furono molto partecipate con migliaia di immigrati che si

fiondarono nella nostra città. Il Sindaco ha poco da “arrampicarsi sui

vetri” visto che ha affermato “serve legge più severa”. In città sono

frequenti infatti rapine, furti e aggressioni che spesso, come in questo

caso, avvengono con armi al seguito e vedono nordafricani protagonisti.

Soprattutto l’uso di coltelli, a Milano, è notevolmente aumentato e

l’allarme lo aveva lanciato lo scorso anno alla festa della Polizia, l’ex

Questore Petronzi, che aveva dichiarato: “Troppi e crescenti sono i casi in

cui i giovani, soprattutto stranieri, hanno fatto ricorso a coltelli per

sopraffare le vittime o per rapinarle in strada”. Le Giunte di

Centrodestra, fino al 2011, avevano sperimentato con risultati molto

positivi in ambito della sicurezza (-40% reati negli anni 2009-2010), il

dispositivo che vedeva per le strade della città 450 militari di “Strade

Sicure”. Anche il Gallaratese era tra queste! Il Centrosinistra, oltre a

far arrivare tutti questi ‘Maranza’ nel capoluogo lombardo, ha tolto i

soldati dicendo che la città fosse militarizzata, ed ora paghiamo il prezzo

di quelle scelte che vedono stranieri, ovunque, fare ciò che vogliono

spesso e volentieri rubando e mettendo a repentaglio la vita di alcune loro

prede».

Così l’On. di Fratelli d’Italia, membro della Commissione Parlamentare sul

degrado e la sicurezza delle periferie italiane ed ex vice Sindaco delle

Giunte di Centrodestra milanesi, *Riccardo De Corato.*