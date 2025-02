(AGENPARL) - Roma, 20 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 20 febbraio 2025 COMUNICATO STAMPA

TURISMO, AZIONE: SU SANZIONI A CONDOMINI PER LUCCHETTI CAMPIDOGLIO FACCIA PASSO INDIETRO

Roma, 20 febbraio 2025 – “Per combattere la battaglia contro le key box, l’amministrazione capitolina è pronta a tutto, compreso tirare in ballo il condominio all’interno del quale si trovano gli immobili ai quali si accede tramite questo dispositivo. Il Campidoglio ha, infatti, stabilito una sanzione di 400 euro per ogni lucchetto installato e non rimosso collocato su suolo o beni pubblici. Il divieto, peraltro, sembra farsi più stringente se l’infrazione avviene nelle aree presenti all’interno del sito Unesco o soggette a Carta della Qualità.

Si tratta, è evidente, di una forzatura. Secondo la legge n. 689 del 1981, infatti, per applicare una sanzione amministrativa è necessario individuare l’effettivo autore della violazione e dimostrare che la sua condotta sia stata colposa o dolosa. Nel caso dell’errato conferimento dei rifiuti, ad esempio, non si può attribuire automaticamente la responsabilità al condominio o al suo amministratore. Il primo, infatti, essendo solo un ente di gestione senza personalità giuridica distinta dai singoli condomini non ha l’obbligo di vigilare su come vengono utilizzati i contenitori dei rifiuti. Allo stesso modo, l’amministratore non può essere considerato responsabile in modo solidale con i trasgressori, a meno che non abbia compiuto personalmente atti illeciti o omesso doveri specifici.

Come può, dunque, il Campidoglio pensare di multare un’intera compagine condominiale? Invitiamo il sindaco Gualtieri e l’assessore Onorato a rivedere questa scelta infausta e a valutare formule più concrete ed efficaci per contrastare un overtourism che sta soffocando il nostro centro storico, impoverendone il tessuto e destinandolo alla desertificazione”.

Così in una nota Flavia De Gregorio e Antonio De Santis, rispettivamente capogruppo e consigliere capitolino di Azione, e Giuseppe Lobefaro, Maurizia Cicconi e Sofia De Dominicis, consiglieri del I Municipio di Azione.