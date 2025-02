(AGENPARL) - Roma, 20 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 20 febbraio 2025 PFAS, M5S: BENE FRANCIA, ORA SUBITO LEGGE CHE LI VIETI ANCHE IN ITALIA

Roma, 20 feb. – “L’Assemblea Nazionale Francese ha oggi votato a favore della legge che proibisce la produzione e l’uso di PFAS per alcuni prodotti merceologici, diventando il primo Paese europeo ad avere una legge specifica. Adesso anche l’Italia non abbia esitazioni e compia questo importante passo per tutelare la salute dell’ambiente e delle persone”. Lo comunicano in una nota i parlamentari del M5S. “Non dimentichiamoci mai che si tratta di inquinanti eterni che si degradano in tempi lunghissimi e possono contaminare fonti d’acqua e coltivazioni, attraverso le quali arrivano anche al nostro corpo, con gravi rischi per la salute. Adesso si proceda subito con la messa a terra di provvedimenti che ne vietino la produzione e l’utilizzo in tutta Italia. Abbiamo diversi gravi casi di contaminazione sul nostro territorio, non si perda più tempo”.

