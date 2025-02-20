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giovedì 20 Febbraio 2025
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Campania

INVITO STAMPA – AVVIO PRIMA TBM NUOVA LINEA AV/AC SALERNO – REGGIO CALABRIA – VENERDI’ 21 FEBBRAIO ORE 10.30

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Logo (AGENPARL) - Roma, 20 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 20 febbraio 2025 NextGenerationEU
LA NUOVA LINEA AV/AC
SALERNO-REGGIO CALABRIA
21 FEBBRAIO 2025
Accesso 3A – varco GI07
Ore 10.30
ACCOGLIENZA E ACCREDITO OSPITI E STAMPA
WELCOME COFFEE
Ore 11.30
INTERVENTI
Ore 12.00
CERIMONIA DI AVVIO TBM E PHOTO OPPORTUNITY
Ore 12.15
PUNTO STAMPA
Ore 12.30
TERMINE LAVORI
LIGHT LUNCH IN CANTIERE
NextGenerationEU
CANTIERE
Autogrill
Campagna Ovest
PARCHEGGIO
Partenza bus navetta
USCITA
Campagna Ovest
NextGenerationEU
PERCORSO DIREZIONE CANTIERE
AUTORITÀ E BUS NAVETTA
BUS NAVETTA
PARCHEGGIO
VETTURE
ACCREDITO OSPITI RFI
ACCREDITO OSPITI XENIA
ACCREDITO STAMPA
USCITA
Campagna Ovest
GRAFICA EVENTO CON INDICAZIONI
NextGenerationEU
CANTIERE
PERCORSO AUTORITÀ
E BUS NAVETTA
PERCORSO AUTORITÀ
E BUS NAVETTA
CABINA ELETTRICA
DI RICEZIONE 5
68.60
68.55
68.70
69.15
70.13
71.19
70.88
68.79
68.98
69.03
69.17
69.24
69.32
69.39
69.46
69.54
69.61
69.68
73.48
69.78
69.83
72.55
69.90
69.98
70.06
71.70
70.11
71.17
70.37
PARCHEGGIO
Partenza bus navetta
70.69

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