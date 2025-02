(AGENPARL) - Roma, 19 Febbraio 2025

TRASPORTI, DI GIROLAMO (M5S): SALVINI HA LA DELEGA AL FISCO? CI SIAMO PERSI QUALCOSA?

ROMA, 19 FEB. – “Anche oggi il “fiscalista” principe del governo Meloni, vale a dire Matteo Salvini, ci propina il suo fiume di dichiarazioni su una nuova rottamazione delle cartelle. Forse Meloni si è dimenticata di avvisarci che le deleghe al fisco sono passate al leader della Lega, visto che ormai parla principalmente di quello, fatte salve le immancabili sviolinate a Trump e Musk e le sparate sulla castrazione chimica. Nel frattempo, di trasporti nel governo non si occupa più nessuno: anche oggi che non si registrano particolari ritardi sulla rete ferroviaria, su alcuni Freccia ci arrivano segnalazioni da alcuni passeggeri che si sono ritrovati ad avere il medesimo biglietto, con stesso posto e stessa carrozza. Segnalazioni che fanno il paio con quelle dei giorni scorsi sulle discrepanze delle informazioni orarie tra i monitor Trenitalia e quelli Rfi su internet. C’è poi il prossimo fine settimana, che sarà segnato dall’ennesimo sciopero dei ferrovieri esausti di fronte a un governo che non li ascolta più. Sarebbe interessante capire chi è che segue il trasporto ferroviario nel governo: di certo non Salvini, visto e considerato che ormai fa il tributarista in servizio permanente”. Così in una nota la capogruppo M5s in comm. Trasporti al Senato Gabriella Di Girolamo.

