RICOLA lancia MENTA FRESCA, la nuova caramella che offre freschezza immediata e duratura in ogni momento della giornata

Roma, 19 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 19 febbraio 2025 LA NUOVA RICOLA MENTA FRESCA è la caramella

più rinfrescante che ci sia…

MENTA FRESCA, una nuova caramella Ricola che dà una ventata di freschezza immediata e duratura in ogni momento della giornata.

Dall’esperienza Ricola nasce MENTA FRESCA, una nuova caramella dall’effetto rinfrescante e rivitalizzante che ti accompagna in ogni momento della giornata con il suo ricco e delizioso sapore di menta.

Il nuovo gusto MENTA FRESCA amplia la gamma già esistente di caramelle Ricola con un prodotto a base di menta piperita delle Alpi Svizzere, una pianta dalle numerose proprietà, tra cui la capacità di rinfrescare a lungo bocca e gola. Per garantire una freschezza immediata e duratura, MENTA FRESCA contiene oltre alle tradizionali 13 erbe alpine svizzere Ricola anche olio essenziale di menta piperita.

Le caramelle MENTA FRESCA sono talmente rinfrescanti che, ad ogni assaggio, ti trasportano direttamente ai bordi di un lago di montagna, nel cuore delle Alpi svizzere! L’astuccio di MENTA FRESCA si presenta in formato da 50g con un design nuovo e moderno che richiama le alpi svizzere. Senza glutine e naturalmente dolcificato con stevia, è disponibile alla vendita nei migliori bar e tabacchi.

Ricola è uno dei produttori di caramelle alle erbe più moderni e innovativi al mondo. Le specialità alle erbe dell’azienda vengono esportate in 45 paesi e sono famose per la loro garantita qualità svizzera. Fondata nel 1930 con sede a Laufen vicino a Basilea e con filiali in Europa, Asia e Stati Uniti, Ricola produce oggi circa 50 diversi gusti di caramelle alle erbe e tisane. In Svizzera, l’azienda a conduzione familiare è pioniera nella coltivazione delle erbe e attribuisce grande importanza alla selezione dei luoghi e dei metodi di coltivazione. Ricola porta avanti contratti d’acquisto fissi a lungo termine, con circa 85 aziende agricole nelle regioni montane svizzere. In qualità di B Corporation certificata, Ricola si impegna per una gestione aziendale sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ecologico ed è un datore di lavoro responsabile. I valori tradizionali di un’impresa familiare, uniti alla qualità svizzera e alla passione per l’innovazione, sono fattori cruciali per il successo del marchio globale Ricola. Ricola è B Corporation™ dal 2023