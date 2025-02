IL COMUNE COMUNICA – ‘Costruiamo insieme le politiche della notte’_oggi il primo incontro pubblico su cultura e creatività nella sala Ex Tesoreria di Palazzo di Città

(AGENPARL) - Roma, 19 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 19 febbraio 2025 “COSTRUIAMO INSIEME LE POLITICHE DELLA NOTTE”

OGGI IL PRIMO INCONTRO PUBBLICO SU CULTURA E CREATIVITÀ NELLA SALA EX TESORERIA DI PALAZZO DI CITTÀ

Oggi, mercoledì 19 febbraio, si terrà il primo incontro pubblico del percorso partecipativo organizzato dal Comune di Bari, “Costruiamo insieme le politiche della notte”. Il primo forum sarà dedicato a cultura e creatività: appuntamento questo pomeriggio alle ore 18 nella sala ex Tesoreria al piano terra di Palazzo di Città con tutti coloro che vorranno portare il loro contributo in termini di spunti, proposte, sollecitazioni e istanze (per iscriversi link qui).

All’incontro “Vivere la notte a Bari: cultura e creatività dal tramonto all’alba” parteciperanno l’assessora alle Culture Paola Romano e il delegato del sindaco alle Politiche della notte, Lorenzo Leonetti, che coordina il calendario dei forum. Il percorso prevede sei incontri pubblici fino a marzo, con cui l’amministrazione comunale intende elaborare un programma di interventi e iniziative per rendere la città notturna più attrattiva, sicura e sostenibile: il materiale raccolto contribuirà alla redazione del primo “Piano per le politiche della notte della Città di Bari”.