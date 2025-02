(AGENPARL) - Roma, 18 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 18 febbraio 2025 LAVORO, AIELLO (M5S): SU FONDO NUOVE COMPETENZE CALDERONE DEVE RINGRAZIARCI

ROMA, 18 FEBBRAIO 2025 – “La ministra del Lavoro Calderone si bea per i risultati del Fondo nuove competenze ma dimentica, di certo non casualmente, di ricordare che la misura fu creata durante il Conte II dall’allora titolare del Ministero di via Veneto Nunzia Catalfo come ‘antipasto’ della riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario a cui questa maggioranza si oppone. Invece di intestarsi risultati non ascrivibili al Governo Meloni, Calderone avrebbe dovuto ringraziarci. Anche da questo si misura la statura di un politico”. Così il deputato del M5S Davide Aiello. “Fin da subito – riprende – il Fnc ha riscosso grande successo: solo nel primo anno di operatività, ha coinvolto 14.500 imprese di piccole, medie e grandi dimensioni, per un totale di 720mila lavoratori coinvolti che hanno svolto 95 milioni di ore di formazione. Tale strumento rappresenta una potente freccia nell’arco delle aziende, l’opposto delle fallimentari ricette proposte dal Governo” conclude Aiello.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle