(AGENPARL) - Roma, 18 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 18 febbraio 2025 ECONOMIA, RICCIARDI (M5S): NON SERVONO ARMI MA AIUTI BOLLETTE

“Gli italiani non hanno paura di un’invasione, ma quando vedono una bolletta o devono fare una visita in ospedale con liste d’attesa che non finiscono mai. Noi non ci stiamo ad ingrassare le lobby statunitensi delle armi. Viviano in un contesto economico con 23 mesi consecutivi di calo della produzione industriale. Gli italiani vogliono aiuti per le bollette: sono queste le emergenze degli italiani”

Così a Tagada’, su La 7, Riccardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera.

