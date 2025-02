(AGENPARL) - Roma, 18 Febbraio 2025

DL EMERGENZE, TORTO (M5S): GOVERNO METTE A RISCHIO FUTURO CITTADINI E IMPRESE

Roma, 18 febbraio – “Il nome del decreto portato in Aula dalla maggioranza non si addice al suo contenuto. Le emergenze, quelle vere, sono fuori dal Parlamento, nei quartieri abbandonati, nelle famiglie che non arrivano a fine mese, nei lavoratori costretti a firmare contratti da fame, nei giovani che non hanno futuro, nei territori che continuano a franare sotto la pioggia mentre il governo fa finta di niente. In questi pochi giorni di discussione del provvedimento abbiamo provato a correggere le fesserie scritte dal centrodestra, mettendo sul tavolo proposte serie, concrete. Ma hanno solo saputo dire ‘no’, vergognosamente. Parlano tanto di sicurezza ma votano contro la riqualificazione delle periferie, dicono ‘no’ agli investimenti su cultura e sport per i giovani lasciando che questi crescano senza prospettive. Gli unici ‘sì’ che dicono sono per aumentare le tasse ai cittadini e alle imprese, o per le bollette aumentate a dismisura che colpiscono chi ormai ha paura di accendere il riscaldamento. Per non parlare dell’indifferenza verso i Comuni che fanno i conti con crisi idriche sempre più pesanti a causa di una gestione inefficiente. Invece di tutelare una risorsa pubblica, le destre preferiscono lasciare che la rete idrica continui a peggiorare perché solo così potranno realizzare i loro disegni di privatizzazione, come abbiamo già visto con la sanità. La verità è che questo esecutivo non è interessato a migliorare il Paese, e cerca di far tacere chi la pensa diversamente. Dai banchi dell’opposizione Giorgia Meloni gridava al rispetto per le istituzioni ma una volta arrivata a Palazzo Chigi ha fatto l’opposto. Le leggi si discutono in Parlamento, non si impongono a colpi di fiducia. Il Movimento 5 stelle non starà in silenzio e continuerà a essere la voce, la rabbia e la resistenza di tutti quei cittadini che la maggioranza continua a ignorare”. Così in una nota la deputata M5S Daniela Torto, capogruppo in commissione Bilancio, intervenuta oggi in dichiarazione di voto sul decreto Emergenze.

