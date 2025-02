CONFARTIGIANATO SARDEGNA–C.STAMPA–18-02-25–EXPORT SARDEGNA-USA – Rallentano gli scambi commerciali tra Isola e Stati Uniti nel 2024 calo del 48,7%

(AGENPARL) - Roma, 18 Febbraio 2025

EXPORT SARDEGNA-USA – Dall’Isola agli Stati Uniti quasi mezzo

miliardo di scambi commerciali ma dinamica in netta frenata: nel 2024 calo

del 48,7%. I timori per i nuovi dazi agitano le imprese artigiane sarde.

Giacomo Meloni (Presidente Confartigianato Sardegna): “Mercati esteri

imprescindibili per le nostre produzioni. Investire su formazione e strategie di

internazionalizzazione”.

I dazi, le limitazioni, la burocrazia e le "turbolenze" politiche internazionali, che

hanno caratterizzato l'ultimo triennio, hanno rallentato l'export delle imprese della

Sud Sardegna

Sardegna verso USA.

Analizzando il periodo di 12 mesi (settembre 2023 – settembre 2024), i rapporti

Via Riva Villasanta 241

tutto il manifatturiero petroliferi inclusi. Il segnale di rallentamento viene dall'analisi dei

Oristano

primi 9 mesi del 2024 confrontati con i primi del 2023, paragone che ha segnato un –

534milioni di euro di beni esportati. L'export verso gli USA rappresenta l'1,5% sul

valore aggiunto della Sardegna.

E’ questo ciò che emerge dal dossier elaborato dall’Ufficio studi di

Confartigianato Sardegna su dati Istat, che ha analizzato i flussi commerciali dalla

Via Alghero, 30

Alimentari, prodotti in legno e metallo, pelletteria, abbigliamento e tessile, mobili e

Gallura Olbia

ceramiche ma anche semilavorati lapidei, prodotti chimici, macchinari e attrezzature

I dati provinciali dicono che Cagliari ha esportato per 344milioni, il nord Sardegna

per 98milioni, Nuoro per 35milioni, il Sud Sardegna per 8 e Oristano per 7.

L’export manifatturiero sardo verso gli USA, nel 2024, ha inciso per l’1,5% sul

valore aggiunto prodotto della Sardegna, contro una media nazionale del 4%.

Gli Stati Uniti, infatti, rappresentano un importante mercato di riferimento

per le imprese della Sardegna.

Esaminando i primi dati Istat del 2024 relativi al valore delle esportazioni totali,

con 492 milioni di euro, il mercato statunitense si posiziona 3° tra i primi 10 mercati di

sbocco del made in Sardegna, dopo Francia e Spagna.

All’interno di questi numeri, 118 milioni di euro sono rappresentati dall’export

manifatturiero, al netto dei prodotti energetici, e 85 milioni di euro di export sono

rappresentati dalle esportazioni sarde di prodotti realizzati nei settori – alimentare, tessile,

abbigliamento, calzature, legno, mobili, prodotti in metallo, gioielleria e altre

manifatture- a maggior concentrazione di MPI.

A livello settoriale si osserva che il 70% del totale delle esportazioni verso gli

Stati Uniti dei beni realizzati sull’Isola riguarda i prodotti derivati dalla raffinazione del

Confartigianato Imprese Sardegna

petrolio, il 21,2% dai prodotti alimentari, il 2,4% da macchinari e apparecchiature,

l’1,8% dai prodotti chimici, l’1,6% dagli Altri mezzi di trasporto, l’1,2% dalle bevande e

l’1,2% dai prodotti in legno, sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da

intreccio.

Il Commento di Giacomo Meloni, Presidente di Confartigianato Imprese

Sardegna.

“L’agroalimentare e le altre produzioni artigiane sarde di qualità sono

particolarmente sensibili agli scambi commerciali verso gli USA. La Sardegna, per

questo, ha bisogno di continuare a lavorare nel mercato del food e degli altri settori

eccellenza che hanno ampi margini di crescita. Gli Americani riconoscono il valore dei

nostri prodotti e restano un partner chiave per lo sviluppo economico territoriale. È

essenziale mantenere e rafforzare i rapporti commerciali con uno dei principali motori

dell’economia globale, il cui contributo favorisce il benessere della comunità. Le piccole

e medie imprese della nostra regione esportano prodotti molto apprezzati Oltreoceano,

sostenendo l’economia isolana. Tuttavia, l’incertezza geopolitica e le possibili politiche

protezionistiche rappresentano una sfida. In caso dei temuti dazi, le imprese

manifatturiere, già provate dalla complessità del mercato globale, sarebbero le più

colpite da eventuali restrizioni commerciali. I settori più esposti includono alimentare,

moda, legno, metalli, gioielleria e occhialeria. Serve un’azione coordinata a livello

europeo per affrontare queste sfide. Sul piano internazionale è, quindi, necessario un

dialogo costruttivo per evitare scenari economici negativi e tensioni tra Paesi alleati.

Auspichiamo che la nuova Presidenza americana sappia valorizzare il legame con il

nostro territorio. Al di là di tutto, la tutela del “Made in Sardegna” resta prioritaria, con

iniziative a livello locale, nazionale e internazionale per sostenere le imprese. Guardare

ai mercati esteri è imprescindibile per la crescita. Occorre investire su export,

formazione e strategie di internazionalizzazione per rafforzare la competitività. Le PMI

devono adattarsi rapidamente, puntando su eccellenza e specializzazione, diversificando

i mercati e cogliendo opportunità nei Paesi emergenti.

