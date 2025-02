(AGENPARL) - Roma, 18 Febbraio 2025

Ufficio stampa 18 febbraio 2025

Audizioni su energia nucleare e transizione energetica – Mercoledì dalle 14.35

diretta webtv – Alle 14.45 Parisi

Mercoledì 19 febbraio, presso l’Aula delle Commissioni Attività produttive della

Camera, le Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive, in merito all’indagine

conoscitiva sul ruolo dell’energia nucleare nella transizione energetica e nel processo

di decarbonizzazione, svolgono le seguenti audizioni:

ore 14.35 Federico Maria Butera, professore emerito di fisica tecnica ambientale

del Politecnico di Milano;

ore 14.45 Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica;

ore 14.55 rappresentanti di Simic S.p.a.;

ore 15.05 Massimiliano Fratoni, professore associato presso il dipartimento di

ingegneria nucleare dell’Università della California;

ore 15.15 Riccardo De Salvo, membro dell’accademia italiana di ingegneria e

tecnologia (ITATEC);

ore 15.25 Livio De Santoli, prorettore per la sostenibilità presso l’Università degli

studi di Roma La Sapienza.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

