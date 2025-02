AMBIENTE, GIULIANO (M5S): DISASTRO SIN CROTONE EVITABILE SE SI FOSSE DATO SEGUITO A DECRETO CONTE II (1)

(AGENPARL) - Roma, 18 Febbraio 2025

AMBIENTE, GIULIANO (M5S): DISASTRO SIN CROTONE EVITABILE SE SI FOSSE DATO SEGUITO A DECRETO CONTE II

Crotone, 18 feb.

Crotone, 18 feb. – “Oggi siamo venuti in missione con la commissione bicamerale Ecomafie nel Sin di Crotone e abbiamo toccato con mano le criticità di un sito che merita dignità, per i suoi cittadini e per il meraviglioso territorio in cui si trova. La situazione è molto delicata e complessa e siamo ancora in corso di acquisizione di una fittissima mole di documenti, che esamineremo nel dettaglio. Non saremo però oggi a questo punto se la bonifica da parte di Eni Rewind fosse iniziata con i tempi e le modalità stabilite dal decreto che fece il Ministero dell’Ambiente nel marzo del 2020, durante il Conte II. Se il problema non verrà risolto, si potrebbe arrivare sino alla Corte europea dei diritti dell’uomo – come accaduto recentemente con la storica sentenza della CEDU sulla Terra dei Fuochi – perché lo Stato e la Regione hanno degli obblighi da cui non possono sottrarsi. Ora la priorità sia bonificare e valorizzare un territorio di straordinaria bellezza, che per troppo tempo è stato mortificato, pregiudicando il diritto alla salute e precludendo lo sviluppo del territorio”.

Lo dichiara la deputata M5S Carla Giuliano, al margine dell’odierna missione al Sin di Crotone, condotta dalla commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari.

