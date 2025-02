(AGENPARL) - Roma, 17 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 17 febbraio 2025 TRENI, FEDE (M5S): ODISSEA CONTINUA, MA SALVINI FA L’ESPERTO TRIBUTARIO

ROMA, 17 FEB. – “Anche ora sulla rete ferroviaria Alta Velocità si registrano ritardi e rallentamenti, senza che i passeggeri sappiano perché. Ogni giorno le linee regionali vivono di disagi assurdi, coi pendolari costretti a fare i salti mortali la mattina per arrivare a lavoro ad orari decenti. Questo week end poi è in arrivo un altro sciopero che paralizzerà le ferrovie, solo perché il governo ha letteralmente alzato un muro nei confronti dei lavoratori e non li vuole nemmeno ascoltare. Mentre accade tutto questo, il ministro dei Trasporti da una settimana fa solo l’esperto tributario, cianciando soltanto di rottamazione delle cartelle. Di infrastrutture e trasporti non si occupa più nemmeno un quarto d’ora al giorno. E chi si muove nel nostro paese è costretto a un’odissea continua. Ribadiamo un concetto chiaro: ogni aumento dei biglietti va stoppato, finché il livello del servizio è ridotto in queste condizioni”. Così in una nota il deputato M5s in comm. Trasporti Giorgio Fede.

