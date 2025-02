[INGV Comunicato stampa] CONVEGNO | Storia e ricerca nelle geoscienze, un’alleanza tangibile

(AGENPARL) - Roma, 17 Febbraio 2025

CONVEGNO | Storia e ricerca nelle geoscienze, un’alleanza tangibile

[Roma, 17 febbraio 2025]

Il 25 e 26 febbraio l’Università degli Studi di Urbino “Carlo BO” sarà teatro del

convegno intitolato “Storia e ricerca nelle Geoscienze: un’alleanza tangibile”,

organizzato con il patrocinio dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

(INGV).

L’evento si propone come una preziosa occasione di confronto interdisciplinare,

rivolto sia alla comunità scientifica che al pubblico interessato.

L’iniziativa offre una panoramica sulle differenti esperienze di ricerca storica

applicate alle geoscienze, stimolando il dialogo tra discipline come geologia,

sismologia, meteorologia, mineralogia, paleoclimatologia e vulcanologia.

Gli interventi delle relatrici e dei relatori metteranno in luce il contributo di questa

impostazione interdisciplinare non solo a livello scientifico, ma anche sul piano storicofilosofico ed epistemologico.

Durante il convegno verranno esplorati temi legati all’integrazione tra la ricerca

storica e le conoscenze scientifiche, evidenziando come la comprensione storica possa

influenzare le discipline geoscientifiche e, allo stesso tempo, come le scoperte scientifiche

possano arricchire la ricostruzione storica, con riflessioni che spazieranno

dall’analisi dei fenomeni sismici alla ricostruzione dei climi passati, fino

all’indagine sui fenomeni vulcanici.

L’evento sarà sia in presenza presso l’Università degli Studi di Urbino sia in

modalità remota.

Per maggiori informazioni e per iscriversi al convegno, si invita a consultare la locandina

allegata.

