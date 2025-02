BASKET IN CARROZZINA, S. STEFANO E ASINARA STECCANO, BRIANTEA SOLA IN TESTA

(AGENPARL) - Roma, 16 Febbraio 2025

Del terzetto in vetta alla classifica, vincono solo i campioni d’Italia in carica. Reggio Calabria difende ancora il quarto posto.

Una quattordicesima giornata ricca di sorprese quella che si è disputata sabato 15 febbraio nel massimo campionato italiano di pallacanestro in carrozzina: delle tre squadre che condividevano il primo posto in classifica, solo la Unipol Briantea84 Cantù vince – e in maniera nettissima – nel derby contro la SBS Montello, mentre sia l’Asinara Waves E-Ambiente che il S. Stefano Kos Group scivolano in maniera inaspettata, rimescolando le carte nella corsa playoff. Vince la Farmacia Pellicanò Reggio Calabria, che difende ancora quindi il quarto posto dagli assalti di una Menarini Volpi Rosse Firenze ancora vittoriosa.

La partita certamente più avvincente è stata quella di Giulianova, dove l’Amicacci Abruzzo ha superato in rimonta l’Asinara Waves E-Ambiente 70 a 62. Match a lungo condotto dagli ospiti, capaci di salire anche oltre la doppia cifra di vantaggio fino all’inizio dell’ultimo quarto e nonostante una giornata non brillante al tiro della stella Ahmet Efeturk (che segna 14 punti ma con 6/14 dal campo). Episodio determinante per spostare l’equilibrio della partita a vantaggio dei padroni di casa è stata l’espulsione per doppio tecnico del centro Piotr Luszynski, avvenuta a 5’57” dalla fine, sul +8 per Asinara. Da lì, un parziale di 20 a 4 dell’Amicacci, trascinata da un Jaylen Brown autore di 30 punti e 13 rimbalzi, per decidere l’esito di un confronto teso fino alla fine. Per Asinara brutto stop che rischia di compromettere le possibilità di agguantare la testa di serie numero uno alla fine della stagione regolare, mentre per gli abruzzesi arriva la settima vittoria, che permette ancora di sperare in una rimonta playoff che avrebbe del clamoroso.

Cade in modo ancor più inaspettato e fragoroso anche il S. Stefano Kos Group, che dopo aver vinto una settimana fa il derby proprio con Amicacci e aver conquistato i Quarti di Finale di Champions con un girone brillante la settimana ancora precedente, di fatto non scende in campo nella trasferta contro la Dinamo Lab Banco di Sardegna, segnando appena 39 punti con il 32% dal campo. Ne approfitta una Dinamo ordinata e finalmente efficace in attacco, trascinata dal grande ex di giornata Enrico Ghione, che segna 18 punti con 12 rimbalzi e 5 assist; ne mette altri 23 (con addirittura 17 rimbalzi) Domink Mosler per il nettissimo e difficilmente pronosticabile 68 a 39 finale. Per S. Stefano le percentuali al tiro di Sabri Bedzeti (2/15) e Fabio Raimondi (2/10) ben raccontano le difficoltà di una giornata totalmente storta. Unico a salvarsi è Andrea Giaretti, che segna 16 punti con 8/14 dal campo.

Di questi risultati ne approfitta una Unipol Briantea84 Cantù che non dà scampo all’SBS Montello nel derby lombardo giocato in serata a Meda: il 72 a 27 finale è evidenza di un confronto impari fin dai primissimi minuti e condotto sul velluto dai padroni di casa, che così tornano al primo posto solitario della classifica: con ben 10 giocatori a bersaglio, è il solito Filippo Carossino a spiccare con 18 punti e 9/12 dal campo. Per Bergamo, rotazioni ridottissime e tante difficoltà in attacco.

Si accende poi la corsa al quarto posto, con le vittorie della Farmacia Pellicanò Reggio Calabria e della Menarini Volpi Rosse Firenze: i calabresi hanno la meglio in casa contro un ottimo Crich Pdm Treviso, vincendo 69 a 58 un match rimasto in equilibrio almeno fino all’inizio dell’ultimo periodo. Ennesima prestazione superlativa del brasiliano Clemente Marcondes, che firma una doppia doppia da 30 punti e 12 rimbalzi, e vincendo il derby carioca con il connazionale Leandro De Miranda (che si ferma a 19 punti con 8/19 al tiro); Reggio Calabria conserva così due punti di margine sull’inseguitrice Menarini Volpi Rosse Firenze, che passa sul campo di un Self Group Millennium Basket forse alla peggiore prestazione stagionale. I toscani vincono 51 a 38 senza mai soffrire granché, con 17 punti di un Ferreira Anderson che sta salendo di colpi in questa seconda parte di stagione. E alla ripresa del campionato, tra quindici giorni dopo la sosta per la Final Four di Coppa Italia, sarà scontro diretto Firenze-Reggio Calabria.

I RISULTATI – 14^ GIORNATA

Farmacia Pellicanò Reggio Calabria – Crich PDM Treviso 69 a 58

Deco Amicacci Abruzzo – Asinara Waves E-Ambiente 70 a 62

Dinamo Lab Banco di Sardegna – S. Stefano Kos Group 68 a 39

Self Group Millennium Basket – Menarini Volpi Rosse Firenze 38 a 51

Unipol Briantea84 Cantù – SBS Montello 72 a 27

LA CLASSIFICA

24 punti: Unipol Briantea84 Cantù

22 punti: S. Stefano Kos Group, Asinara Waves E-Ambiente

18 punti: Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic

16 punti: Menarini Volpi Rosse Firenze

14 punti: Deco Amicacci Abruzzo

6 punti: Crich Pdm Treviso

4 punti: SBS Montello

2 punti: Self Group Millennium

FOTO DINAMO SASSARI

Dida: Dominic Mosler (Dinamo Lab)