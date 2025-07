(AGENPARL) - Roma, 5 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 05 July 2025 Roma, Barbera (Prc): “La dignità non si sgombera. A fianco della lotta

delle famiglie di Val Cannuta”

“Esprimiamo pieno sostegno e parteciperemo alla manifestazione indetta da

Unione Inquilini lunedì 7 luglio, a partire dalle ore 9:30, sotto

l’Assessorato alla Casa del Comune di Roma, in Piazza Giovanni da

Verrazzano.

La mobilitazione nasce dalla necessità urgente di difendere le famiglie

ospitate nel Centro di Assistenza Alloggiativa Temporanea (CAAT) di via Val

Cannuta in fase di chiusura, oggi destinatarie di un provvedimento di

sfratto da parte dell’Amministrazione comunale, senza che siano state

garantite soluzioni abitative adeguate, stabili e rispettose della loro

dignità. Si tratta di nuclei familiari in condizioni di fragilità sociale,

che da anni vivono in una situazione di precarietà abitativa e che oggi

rischiano di essere espulsi da una struttura comunale senza alternative

credibili. Dopo mesi di promesse e tavoli di confronto, non sono arrivate

risposte serie: il rischio concreto è che queste famiglie vengano

semplicemente rimosse, lasciate in una condizione di abbandono

istituzionale. Un fatto che sarebbe inaccettabile.

Siamo e saremo a fianco di chi difende il diritto alla casa e si oppone a

un modello di gestione dell’emergenza abitativa basato su sgomberi, silenzi

e soluzioni provvisorie e inadeguate. La crisi abitativa a Roma è una

questione strutturale che chiama in causa le responsabilità politiche di

chi governa la città. La vertenza di Val Cannuta riguarda tutta Roma.

Difendere queste famiglie vuol dire difendere il diritto all’abitare, la

giustizia sociale e il principio che nessuno può essere abbandonato”.

Lo dichiara Giovanni Barbera, membro della Direzione nazionale e

co-Segretario romano di Rifondazione Comunista.