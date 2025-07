(AGENPARL) - Roma, 5 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 05 July 2025 Bonelli. legge elettorale non è di proprietà della maggioranza Meloni sia

chiara

“La legge elettorale non riguarda la maggioranza, ma è uno strumento

fondamentale che regola la nostra democrazia, motivo per cui la destra è

invitata a non fare blitz e a confrontarsi alla luce del sole con

l’opposizione. L’Italia è l’unica democrazia europea che, negli ultimi

trent’anni, ha cambiato quattro volte la legge elettorale: una legge che

viene modificata da chi governa in quel momento per cercare di assicurarsi

la vittoria. Ma in uno Stato in cui le regole sono alla base del

funzionamento della democrazia, non può funzionare così. Giorgia Meloni non

può tirarsi fuori da questo tema, perché è la leader del partito di

maggioranza relativa in Parlamento, che governa il Paese, e ha quindi il

dovere di chiarire come la maggioranza intenda procedere. Certo è che la

legge elettorale deve essere ancora coerente con il nostro sistema

costituzionale e parlamentare, che non è certo il premierato: ad oggi solo

un’aspirazione della presidente del Consiglio, che tra l’altro governa il

Paese a colpi di decreti e voti di fiducia, mortificando il Parlamento”.

Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa

Verde.

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE