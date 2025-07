GOLF – Alps Tour: successo di Andrea Romano – PGAI Championship ad Andrea Saracino

(AGENPARL) - Roma, 5 Luglio 2025

Seconda vittoria di Andrea Romano sull’Alps Tour

Nel Fred Olsen Alps de La Gomera ha superato Alvaro Quiros e Javier Barcos. Al quinto posto Gianmaria Rean Trinchero e al nono Flavio Michetti e Alessandro Nardini

Andrea Romano, con un gran terzo round sottolineato da un parziale di 63 (-8), per uno score di 194 (67 64 63, -19) colpi, ha conquistato il suo secondo titolo stagionale sull’Alps Tour e in carriera nel Fred Olsen Alps de La Gomera, sul percorso de La Tecina Golf (par 71) nell’isola spagnola di La Gomera alle Canarie. In precedenza il romano, che ha festeggiato nel migliore dei modi il suo 25° compleanno da poco trascorso, si era imposto nell’Alps de Andalucia-Roquetas de Mar.

Romano ha superato di due colpi gli spagnoli Javier Barcos e Alvaro Quiros, secondi con 196 (-17), quest’ultimo vincitore di sette tornei sul DP World Tour. In quarta posizione con 198 (-15) il francese Paul Margolis e, a completare il successo azzurro, in quinta con 200 (-13) Gianmaria Rean Trinchero, campione uscente, e in nona con 201 (-12) Flavio Michetti e Alessandro Nardini.

Un colpo in più per Manfredi Manica e Davide Buchi, 13.i con 202 (-11), seguiti da Mattia Comotti, Luca Memeo e Marco Florioli, leader nel primo turno, 18.i con 204 (-9). A premio anche Filippo Bergamaschi, Edoardo Giletta e Jacopo Albertoni, 24.i con 206 (-7), e Luca Cavalli, 35° con 208 (-5).

Romano ha iniziato al decimo posto per salire in vetta nel secondo giro insieme a Quiros e ad Alfonso Buendia (poi nono). Nel terzo ha iniziato in maniera spettacolare con un parziale di “meno 8” sulle prime nove buche (un eagle e sei birdie), poi ha gestito il vantaggio completando il round con un bogey e un birdie.

L’azzurro è salito dalla 13ª alla quinta posizione nell’ordine di merito (dove è saldamente in vetta Jacopo Vecchi Fossa), classifica che a fine anno premierà i migliori cinque con ‘carte’ per l’HotelPlanner Tour, ma Romano potrebbe anticipare i tempi accedendovi immediatamente con un terzo exploit. Per lui un assegno di 6.200 euro su un montepremi di 42.500 euro.

E’ la terza vittoria italiana sul circuito, dopo quella di Jacopo Vecchi Fossa a giugno nell’Open de la Mirabelle d’Or, e la sesta dei professionisti nel 2025 con le altre di Renato Paratore nell’HotelPlanner Tour (UAE Challenge e Abu Dhabi Challenge) e di Marta Spiazzi nel Santander Golf Tour Match Play.

IL 48° PGAI CHAMPIONSHIP AD ANDREA SARACINO – Andrea Saracino ha vinto con 205 (68 68 69, -14) colpi, dopo una corsa di testa, il 48° PGAI Championship, ossia il campionato dell’Associazione PGAI che si è disputato sul percorso del Golf Club Terre dei Consoli (par 73) a Monterosi (VT). Dopo un bel duello ha superato nel turno finale Federico Maccario, secondo con 206 (-13), che ha provato a rimontare dalla quinta posizione con un 65 (-8, otto birdie), ma Saracino è riuscito a contenerlo, sia pure di misura, con un parziale di 69 (-4) con quattro birdie e anche lui senza segnare bogey.

Al terzo posto con 208 (-11) Bruno Ceriani, l’altro autore di un 65 (-8) miglior punteggio sul giro di giornata, e al quarto con 209 (-10) Andrea Rota e Lorenzo Gagli che, in vetta con il vincitore dopo due round, ha ceduto con un 73 (par). Al sesto con 210 (-9) Andrea Martini, al settimo con 211 (-8) Cristiano Terragni e all’ottavo con 213 (-6) Emmanuele Lattanzi.

Andrea Saracino, 31enne romano, aveva ottenuto il precedente successo nel Des Iles Borromées Open, datato 2018, sull’Alps Tour. E’ stato gratificato con un assegno di 5.900 euro su un montepremi di 26.000 euro.

Il torneo si è svolto sulla distanza di 54 buche. Sulle prime 36 si è giocato a coppie (un professionista e un dilettante) con formula fourball. Hanno vinto con 124 (-22) colpi Lorenzo Gagli e l’ex calciatore Borja Valero, che hanno preceduto Pietrobono/Longa e Martini/Zonta con 128 (-18).

