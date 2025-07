Revoca parziale dell’ordinanza del divieto di balneazione, resta il divieto per l’area interdetta al Poetto – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 5 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 05 July 2025 Oggetto: Revoca parziale dell’Ordinanza di divieto di balneazione n. 32 del 04/07/2025,

limitatamente ai tratti di costa sulla statale n. 195.

IL SINDACO

Premesso che con Ordinanza Sindacale n. 32 del 04/07/2025 è stato disposto il divieto

temporaneo di balneazione per i tratti di costa cittadina identificati con:

COORDINATE ESTREMI DELL’AREA

Acqua

Balneaz.

(Codice)

ID_AREA_BAL.

B056CA

INIZIO

INIZIO

COORDINATE ESTREMI DELL’AREA

Acqua

Balneaz.

(Codice)

ID_AREA_BAL.

B066CA

INIZIO

INIZIO

COORDINATE ESTREMI DELL’AREA

Acqua

Balneaz.

(Codice)

ID_AREA_BAL.

B196CA

INIZIO

INIZIO

STAZIONE

PRELIEVO

Lunghezza

acqua di

balneazione

(metri)

Poetto fronte ex

Golfo degli Angeli

Hotel

STAZIONE

PRELIEVO

Lunghezza

acqua di

balneazione

(metri)

SS 195 Km 5

STAZIONE

PRELIEVO

Lunghezza

acqua di

balneazione

(metri)

SS 195 Km 6

Viste le note dell’ARPAS trasmesse in data 05/07/2025, con le quale viene comunicato che le analisi

effettuate sui prelievi del giorno 05/07/2025 hanno riscontrato valori infettivi nella norma,

limitatamente alle stazioni B066CA (SS 195 km 5) e B196CA (SS 195 km 6), e chiede la parziale revoca

dell’ordinanza sindacale n. 32 del 04/07/2025 di divieto balneazione nei suddetti siti.

Ritenuto necessario provvedere alla parziale revoca dell’ordinanza sindacale n. 32 del 04/07/2025 per

quanto riguarda i due siti suddetti ma di confermare fino a nuove comunicazioni il divieto di

balneazione nel tratto “Poetto fronte ex Golfo degli Angeli Hotel” (stazione B056CA).

Visti:

il D.lgs. n. 116/2008;

il D.lgs. n. 267/2000;

il D.M. 30 Marzo 2010;

il D.M. 19 Aprile 2018

ORDINA

la revoca parziale dell’ordinanza sindacale n. 32 del 04/07/2025 di divieto di balneazione nei tratti di

DISPONE

che la presente ordinanza sia resa immediatamente pubblica con l’affissione all’albo pretorio;

che il Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza rimuova i cartelli o

quant’altro utilizzato per indicare le zone interdette alla balneazione.

INVIA

La presente ordinanza tramite posta elettronica ai seguenti Enti:

ARPAS:

Ministero della Salute:

Regione:

Corpo di Polizia Locale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della

Sardegna, entro sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero, in via alternativa, con ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza

del termine di pubblicazione.

Il Sindaco

Massimo Zedda