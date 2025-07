(AGENPARL) - Roma, 5 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 05 July 2025 MILANO, SPARISCE MURALE PAPA LEONE XIV, DE CORATO (FDI): OPERE VANDALIZZATE, IL COMUNE TACE

“Leggo che è svanito il murale dedicato a Papa Leone XIV che era situato davanti l’ingresso della Chiesa di Santa Maria presso San Satiro a Milano. Vorrei ricordare, inoltre, che dall’autunno alla primavera scorsa, più volte era già stato vandalizzato anche il murale dell’artista Palombo dove erano raffigurati Liliana Segre e Sami Modiano, tra gli ultimi testimoni in vita sopravvissuti all’Olocausto. Come mai sono prese d’assalto figure storiche e importanti come appunto Liliana Segre, Sami Modiano e Papa Leone XIV? Spero che vengano rintracciati al più presto gli autori di questi atti vandalici In città, in particolare nel quartiere Corvetto, ci sono diverse scritte o immagini che ritraggono il giovane Ramy e per settimane nessuno le ha mai toccate o vandalizzate. Devo, purtroppo, sottolineare ancora una volta che la nostra città non ha il giusto rispetto per tali importanti Autorità e il Comune non condanna mai questi vili gesti oltre a non dire mai una parola».

Così il deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati