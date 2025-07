Agenzia regionale 844.24 PIA e MiniPia a Taranto

(AGENPARL) - Roma, 5 Luglio 2025

Taranto, da PIA e MiniPIA opportunità di finanziamento per start up

innovative, micro, piccole e medie imprese

La Regione Puglia, attraverso il Dipartimento Sviluppo Economico e la

Società in house Puglia Sviluppo S.p.A., annuncia la pubblicazione degli

avvisi ”Programmi Integrati di Agevolazioni Taranto ” (PIA) e “Mini

Pacchetti Integrati di Agevolazione per Micro e Piccole Imprese Taranto”

(MiniPIA).

Due nuove opportunità dedicate alle imprese con sede ubicata o da ubicare

nel territorio della provincia di Taranto, desiderose di investire nel

proprio sviluppo e nella transizione sostenibile.

Gli avvisi, aperti “a sportello” a partire dal 05/07/2025, si rivolgono a

start up tecnologiche e PMI Innovative, micro e piccole imprese, liberi

professionisti, piccole e medie imprese, anche in rete e/o riunite in

consorzi, con l’obiettivo di sostenere investimenti integrati nel

territorio di Taranto e/o della provincia. Un’occasione per modernizzare

metodi produttivi, diversificare l’offerta, migliorare la sostenibilità

ambientale e rafforzare la competitività delle imprese locali. I bandi sono

I nuovi bandi sono finanziati con le risorse del Fondo per la Transizione

Giusta (Just Transition Fund – JTF) che supporta l’area tarantina

(individuata in Italia insieme al Sulcis Iglesiente in Sardegna) nel

processo di diversificazione economica e riconversione verso la neutralità

climatica, affrontando le sfide socio-economiche derivanti da questa

transizione.

Le misure rivolte al territorio di Taranto si collocano nel solco degli

interventi regionali per la competitività ma presentano una proprie

specificità non solo geografica: possono contare su una quota di fondo

perduto in più consentita solo dai fondi del Just Transition Fund. Le

imprese di Taranto quindi conseguiranno il 10% in più rispetto al resto

della regione sugli investimenti produttivi.

“La Regione Puglia – dichiara il presidente Michele Emiliano – si è

impegnata nella definizione di questi primi bandi. Nei prossimi mesi

usciranno altre misure finalizzate a incentivare sul territorio attività di

diversificazione e di accompagnamento agli investimenti e politiche del

lavoro nelle quali la Regione Puglia crede fortemente. Soprattutto in

questa fase di crisi del sistema industriale tarantino, noi continuiamo a

lavorare nella direzione dell’impegno preso con l’Unione Europea”.

“Occorre ripensare la competitività delle imprese del territorio, per

questo la Regione sostiene le nuove realtà produttive e quelle che vogliono

adeguare le proprie strutture e il proprio know how agli obiettivi

dell’Agenda 2030 dell’Unione Europea – dichiara Gianna Elisa Berlingerio,

direttora del Dipartimento Sviluppo Economico – Due Avvisi pubblici che

guardano al futuro di questa città ma in chiave sostenibile, perché

competitività, attrazione degli investimenti e sviluppo del territorio non

rappresentino un costo per la comunità tarantina, bensì un’opportunità da

cogliere per rilanciare i comparti produttivi”.

Per il consigliere del presidente Emiliano per l’area di Taranto Mattia

Giorno: “Questi primi bandi sono una soddisfazione perché siamo all’avvio

di un percorso concreto di lavoro che noi abbiamo messo in piedi in questi

mesi ascoltando gli stakeholder del territorio, i partners, chiudendo il

piano esecutivo e immaginando che i prossimi anni saranno affrontati con

una serie di bandi che permetteranno al territorio di poter accedere a

misure speciali per aiutare le imprese, i sistemi di ricerca, le politiche

della formazione lavorativa, gli insediamenti produttivi. Questi primi

bandi sono solo l’inizio”.

“Con questi strumenti – dichiara Cosimo Borraccino consigliere del

presidente per il Coordinamento del Piano per Taranto – vogliamo offrire

alle realtà di Taranto un’opportunità concreta per investire sul

territorio, puntando su innovazione, sostenibilità e lavoro di qualità. La

transizione giusta non è solo un obiettivo, ma un impegno quotidiano per

costruire un futuro migliore per la nostra comunità.”

L’obiettivo specifico del programma (Just Transition Fund — JTF) è quello

di consentire al territorio di Taranto di affrontare gli effetti sociali,

occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi

2030 dell’Unione nonché la reingegnerizzazione dei cicli produttivi e

avviare/consolidare processi di economia circolare. In quest’ottica è

assicurato il sostegno alle attività di ricerca industriale, sviluppo

sperimentale, innovazione tecnologica ed industriale, investimenti

produttivi, sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente,

per la transizione industriale, per l’imprenditorialità e per

l’adattabilità delle imprese ai cambiamenti oltre all’acquisizione di

servizi avanzati di sostegno (compresi i servizi di gestione, marketing e

progettazione) e di sviluppo dei processi di innovazione al fine di

consolidare e rafforzare la competitività del sistema economico,

sviluppandone le specializzazioni produttive.

La Regione Puglia intende agevolare il sistema imprenditoriale locale

attraverso la diversificazione economica, la riqualificazione professionale

e il risanamento ambientale del territorio, sostenendo gli investimenti

delle PMI volti a modernizzare metodi produttivi e/o di erogazione dei

servizi, a migliorare il trasferimento di conoscenze, ad identificare gli

usi più efficaci delle tecnologie e a riqualificare la forza lavoro

mediante le competenze necessarie attraverso un approccio trasversale ai

temi dell’innovazione.

MiniPIA

Le imprese potranno realizzare investimenti in unità locali, come la

creazione di nuovi stabilimenti, l’ampliamento di quelli esistenti, la

diversificazione della produzione o cambiamenti fondamentali nei processi

produttivi. Gli investimenti devono essere compresi tra 30 mila e 5 milioni

di euro e possono includere spese per macchinari, opere murarie, brevetti,

tecnologie, formazione e tutela ambientale. Con il MiniPIA si possono

realizzare investimenti in unità locali ubicate/da ubicare nel territorio

della Provincia di Taranto e riguardanti: la creazione di un nuovo

stabilimento; l’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;

la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere

prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in detto

stabilimento; un cambiamento fondamentale del processo di produzione

complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall’investimento nello

stabilimento.

Le agevolazioni prevedono diverse forme di sostegno, con le seguenti

intensità di aiuto:

• Investimenti produttivi:

Micro e piccole imprese: fino al 65% delle spese (45% contributo a fondo

perduto + 10% contributo in conto impianti + 10% garanzie)

Piccole imprese che acquisiscono la qualifica di media impresa: fino al 55%

(35% contributo a fondo perduto + 10% contributo in conto impianti + 10%

garanzie)

• Innovazione e processi:

Fino al 50% di contributo (30% a fondo perduto + 10% in conto impianti +

10% garanzie)

• Formazione:

Micro e piccole imprese: fino al 70% di contributo

Medie imprese: fino al 60%

• Tutela ambientale e energie rinnovabili:

Fino al 65% per micro e piccole imprese, e 55% per le imprese che risultano

medie per partecipazione societaria;

• Servizi di consulenza e partecipazione a fiere:

Fino al 50% di contributo

Con il PIA si possono realizzare investimenti in unità locali ubicate/da

ubicare nel territorio della Provincia di Taranto per attività di ricerca

industriale e sviluppo sperimentale al fine di consolidare e rafforzare la

competitività delle PMI e delle start up innovative.

Il PIA deve prevedere progetti di R&S e può essere integrato con progetti

di Innovazione; investimenti produttivi; progetti formativi; investimenti a

favore della tutela ambientale; acquisizione di consulenze specialistiche,

programmi di Internazionalizzazione e di partecipazione a fiere.

Le istanze di accesso devono riguardare progetti integrati di importo

complessivo delle spese e dei costi ammissibili non inferiore a 1 milione

di euro.

Le intensità di aiuto concedibili sono le seguenti:

• Investimenti produttivi:

Medie imprese 50%

Piccole imprese 60%

• Ricerca industriale

Medie imprese 60%

Piccole imprese 70%

• Sviluppo Sperimentale

Medie imprese 35%

Piccole imprese 45%

• Innovazione e processi:

50% di contributo a fondo perduto per medie e piccole imprese

• Formazione:

Piccole imprese: fino al 70% di contributo

Medie imprese: fino al 60%

• Tutela ambientale e energie rinnovabili:

Fino al 65% per piccole imprese e 55% per le medie imprese

• Servizi di consulenza e partecipazione a fiere:

Fino al 50% di contributo per medie e piccole imprese

Le imprese interessate devono attivare il proprio profilo tramite la

piattaforma telematica https://pugliasemplice.sistema.puglia.it/. Dopo aver

compilato la proposta e ottenuto il codice CUP, le imprese possono

inoltrare la richiesta di agevolazione, che sarà valutata da Puglia

Sviluppo. In caso di esito positivo, le imprese potranno ricevere un

contributo fino al 65% delle spese ammissibili, sotto forma di contributo a

fondo perduto, finanziamenti agevolati e garanzie.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare l’Avviso completo sul

sito della Regione Puglia, nella sezione “Bandi e avvisi”, o contattare

direttamente il Dipartimento Sviluppo Economico a Bari. PEC:

Siti internet: http://www.regione.puglia.it;

https://pugliasemplice.sistema.puglia.it/; http://www.pugliasviluppo.eu