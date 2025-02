Radio Sur compie un anno

(AGENPARL) - Roma, 13 Febbraio 2025

Esattamente un anno fa l’Università del Salento ha presentato alla stampa e alla comunità territoriale una nuova iniziativa di comunicazione, Salento University Radio (SUR). Era il 13 febbraio, una data non casuale, visto che si tratta della Giornata mondiale della radio istituita dall’Unesco nel 2011. Dodici mesi dopo, SUR traccia un primo consuntivo delle proprie attività, ascoltabili gratuitamente dal sito https://sur.unisalento.it

Nel corso del 2024 sono stati prodotti dalla radio 46 podcast, dedicati a temi di interesse culturale, didattico, di approfondimento scientifico, di divulgazione, di intrattenimento. Ogni podcast presenta più puntate o episodi, per un totale di 225 produzioni. Realizzati con il contributo attivo di docenti, studenti e personale amministrativo di Unisalento, i podcast rappresentano un flusso di comunicazioni che dà il polso non solo di ciò che interessa alla comunità universitaria, ma anche dei modi in cui passioni e interessi sono trattati, a cominciare da quelli scientifici. Obiettivo della radio è di raccogliere questa spinta alla conoscenza e consegnarla ai cittadini, che possono ascoltare liberamente la radio attraverso il web o scaricando la sua app.

Nel corso dell’anno sono stati realizzati programmi di servizio agli studenti (“Le parole dell’inclusione”, “Erasmus corner”, “Orientarsi in Unisalento”, “I corsi di laurea: istruzioni per l’uso”, “Un affaccio su Unisalento: i Dipartimenti si raccontano”, “Conversazioni su disagio e benessere”), podcast dedicati all’attualità culturale (“Onda d’arte”, “Giornalismo meridiano”, “La sfera social(e)”, “La nostra generaZione”) e alla divulgazione scientifica (“Scienza e ambiente nel Salento”, “Bio-tecnologie in onda”, “Oltre l’algoritmo”). Ma c’è spazio anche per lo sport (“Sport e diritti”) e per le questioni geopolitiche (“Houston, abbiamo un problema: gli USA nell’anno delle elezioni mondiali”, “Il mondo non è abbastanza: per una geopolitica del XXI secolo”), oltre a programmi nati per raccontare i fatti della storia in modo inaspettato (“Chiedi a 77 se non sai come si fa”, “Blow up: contenitore umano di resistenza umana”, “Mica siamo nel Medio Evo: luoghi comuni sulla filosofia medievale”).

Un’altra parte consistente di produzioni è ascoltabile dal menù “Speciali” del sito sur.unisalento.it: sono inoltre ascoltabili 53 programmi dedicati prevalentemente a iniziative di Unisalento: seminari, convegni, inaugurazioni di anno accademico, ma anche interviste ai docenti di prestigio invitati dal nostro ateneo, registrazioni di festival musicali e letterari con cui abbiamo stretto rapporti di collaborazione.

L’ultima iniziativa editoriale di SUR è lo spazio chiamato “Audio-dispense”: si tratta di un primo gruppo di podcast preparati da docenti e che forniscono un nuovo servizio didattico agli studenti in accompagnamento ai tradizionali materiali di studio, e

che possono essere ascoltati per studiare con le orecchie, magari mentre si cammina o si fa sport.

“Per quanto riguarda gli ascolti – sostiene Stefano Cristante, delegato alla comunicazione di Unisalento e coordinatore di Salento University Radio – siamo passati dai 1000 contatti unici del marzo 2024 ai 4200 di gennaio 2025. Abbiamo avuto 31.946 visite complessive nel corso del 2024, con 204.015 pagine viste. Siamo ovviamente molto soddisfatti di questi dati, e anche dell’interesse che il territorio – organi di informazione compresi – ha dimostrato verso le nostre iniziative di documentazione e di divulgazione scientifica: diverse istituzioni e associazioni hanno collaborato con SUR, e noi siamo stati lieti di offrire produzioni radiofoniche organizzate da studenti e docenti che, con la loro passione, hanno saputo superare timidezze e inesperienza nell’uso del mezzo, e proporsi come voci nuove dell’informazione culturale”.

