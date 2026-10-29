MANOVRA, CAVANDOLI: ACCOLTE PROPOSTE LEGA SU FLAT TAX E PENSIONI

(AGENPARL) - Roma, 29 Ottobre 2026 - Roma, 29 ott. – "Il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del disegno di legge di bilancio che impegna 26 miliardi di euro per il 2027 prevedendo misure importanti a favore di imprese, professionisti, famiglie, donne, pensionati e giovani. Ringrazio il Governo, i ministri Giorgetti e Salvini in primis, per aver ottenuto che le priorità della Lega entrassero nel DDL della Manovra che garantirà meno tasse e maggiori sostegni al lavoro e alle famiglie.
È proprio grazie alla Lega che sono stati inseriti interventi fondamentali come l'estensione della Flat Tax al 15% per le partite iva con redditi fino a 100 mila euro.
È stato inoltre stanziato un fondo da 850 milioni per l'uscita anticipata dal lavoro a 64 anni: una battaglia storica della Lega e di Salvini che risponde al bisogno di tanti lavoratori che necessitano di anticipare fino a tre anni l'uscita dal percorso lavorativo.
Delle risorse per le coperture della Manovra 5 miliardi verranno dal settore finanziario: il Governo sta concordando questi interventi con banche, istituti finanziari e assicurativi, mentre saranno escluse dal contributo le cosiddette banche di prossimità e le fondazioni bancarie che sostengono il terzo settore, a tutela del sistema del risparmio sul piano territoriale. Si tratta di un contributo importante, ma doveroso, motivato dagli utili registrati dalle banche nell'ultimo triennio che hanno superato i 160 miliardi di euro, a fronte di una progressiva chiusura delle filiali e degli sportelli e quindi di un impoverimento dei servizi essenziali soprattutto nei territori di provincia.
Buone notizie anche per il ceto medio, con il taglio dell'Irpef per i redditi fino a 55 mila euro ai quali viene esteso il secondo scaglione con aliquota al 33%.
È stato inoltre confermato l'azzeramento dell'Irpef per gli agricoltori e la riduzione delle accise sul gasolio agricolo, insieme allo stanziamento di 160 milioni di euro per agricoltura 4.0 con un credito di imposta per finanziare strumenti agricoli altamente tecnologici.
Bene anche la riduzione dell'aliquota della cedolare secca sugli affitti a canone concordato che scende dal 10 al 5%, arrivando all'1% per chi affitta a un under 35.
La Lega conferma così il suo impegno anche per il 2027 con interventi seri e strutturali a tutela del benessere degli italiani e dell'economia del Paese".
(AGENPARL) - Roma, 29 Ottobre 2026 - Roma, 29 ott. – "Il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del disegno di legge di bilancio che impegna 26 miliardi di euro per il 2027 prevedendo misure importanti a favore di imprese, professionisti, famiglie, donne, pensionati e giovani. Ringrazio il Governo, i ministri Giorgetti e Salvini in primis, per aver ottenuto che le priorità della Lega entrassero nel DDL della Manovra che garantirà meno tasse e maggiori sostegni al lavoro e alle famiglie.