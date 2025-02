PAOLONI (SAP): IN TUTTO IL PAESE CONTINUE AGGRESSIONI CONTRO FORZE DELL’ORDINE, SI APPROVI DDL SICUREZZA ALTRIMENTI SIAMO ‘DISARMATI’

(AGENPARL) - Roma, 13 Febbraio 2025

“Da Bologna, dove un paio di sere fa a un poliziotto è stata fratturata la mano durante un controllo di routine, a Torre Annunziata, teatro di un inseguimento di alcuni malviventi al termine del quale gli agenti sono stati minacciati con un’arma da fuoco, passando per decine di altre città, ormai in tutto il Paese avvengono quotidianamente aggressioni contro le forze dell’ordine”. Lo ha affermato il Segretario Generale del SAP, Stefano Paoloni, ricordando che “lunedì a Padova un uomo di origini sudanesi, durante un controllo delle forze dell’ordine, ha aggredito i colleghi lanciando una bottiglia di vetro prima contro la volante e poi contro uno degli agenti. Martedì, a Roma, a un altro agente è stato fratturato il setto nasale nel tentativo di fermare un sedicenne che aveva saltato i tornelli della metro. Come dimenticare poi gli agenti aggrediti a martellate la scorsa settimana in Piemonte, oppure, ancora, la collega alla quale venerdì è stato morso il dito e strappata la prima falange a San Benedetto del Tronto”.



“Non si ferma l’escalation di aggressioni nei confronti degli operatori delle forze dell’ordine, che senza tutele adeguate sono ‘disarmati’ nei confronti di questi delinquenti”, ha aggiunto Paoloni, ribadendo quanto sia “urgente che vengano presi provvedimenti e che venga approvato il Ddl Sicurezza, che contiene norme a tutela del personale. Abbiamo il diritto di tornare a casa sani dalle nostre famiglie dopo il servizio”.