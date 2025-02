Ex Ilva, Urso al Vescovo di Taranto: “Impegnati per un futuro industriale solido e sostenibile”

(AGENPARL) - Roma, 13 Febbraio 2025

Le prossime fasi del processo che porteranno all’assegnazione degli impianti dell’Ex Ilva, i livelli occupazionali e la sostenibilità ambientale. Questi alcuni dei temi al centro del colloquio telefonico tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Sen. Adolfo Urso, e Monsignor Ciro Miniero, Vescovo di Taranto.

Nel corso della telefonata, il ministro Urso ha ribadito l’impegno del Governo a garantire alla città un futuro industriale solido e a rendere Taranto un modello di sostenibilità ambientale e innovazione nei processi di decarbonizzazione. In quest’ottica, si è discusso dello sviluppo dei progetti di riconversione dell’area, anche grazie all’insediamento del Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile di Taranto. Con la finalizzazione degli ultimi atti di nomina della governance, il progetto è entrato nel vivo, ponendo la Città come punto di riferimento per la ricerca applicata e lo sviluppo di tecnologie avanzate.