DE MEO (FI-PPE): “EUROPA SIA PROTAGONISTA PROCESSO DI PACE TRA RUSSIA E UCRAINA”

(AGENPARL) - Roma, 13 Febbraio 2025

“L’Europa deve essere protagonista e non spettatrice nel processo di pace tra Russia e Ucraina. Le parole del Ministro degli Esteri Antonio Tajani sono chiare: dobbiamo lavorare uniti per riportare la pace nel nostro continente. Questo non è un tema che può essere affrontato esclusivamente in un’ottica bilaterale tra Stati Uniti e Russia, ma deve vedere l’Unione Europea come parte integrante degli accordi che auspichiamo possano essere raggiunti al più presto”, dichiara Salvatore De Meo, eurodeputato di Forza Italia e Presidente della Delegazione UE-NATO.

“Sostenere l’Ucraina fino al raggiungimento di una pace giusta e duratura è una priorità assoluta per l’Unione Europea. Ma per essere credibili nel negoziare la pace, dobbiamo anche dimostrare di avere la capacità di difenderci e di garantire la sicurezza dei nostri cittadini, evitando discussioni demagogiche e divisive. Ecco perché è indispensabile insistere per una difesa comune europea che vada oltre la dimensione meramente militare e integri anche diplomazia e commercio. Solo attraverso una solida strategia di deterrenza potremo rafforzarci, accrescere la nostra competitività e affermare la nostra autonomia, assumendo un ruolo attivo e decisionale anziché restare ai margini degli eventi”, conclude De Meo.