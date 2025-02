(AGENPARL) - Roma, 12 Febbraio 2025

*Sostenibilità: 100.000 euro di contributi per la certificazione degli hotel della provincia di Sondrio* La Camera di commercio di Sondrio ha stanziato 100.000 euro per supportare gli hotel della provincia nell’ottenimento di certificazioni ambientali rilasciate da parti terze e riconosciute a livello internazionale. La misura,attivata sulla scia di quella già intrapresa lo scorso anno con la partecipazione di Federalberghi Sondrio,che ha visto 16 strutture alberghiere beneficiare di oltre 136.000 euro di contributi,rientra negli interventi messi in campo anche in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 e dà concreta attuazione al protocollo di collaborazione stipulato tra l’ente camerale e la Fondazione Milano Cortina 2026 nel novembre 2023. L’iniziativa punta a incentivare l’adozione di pratiche sostenibili negli hotel della provincia non solo come scelta responsabile,ma anche come leva strategica per la competitività. Le certificazioni ambientali riconosciute a livello internazionale aiutano infatti le strutture a distinguersi,rafforzando la reputazione e attirando un numero crescente di turisti sensibili ai temi green. Il bando ha una dotazione complessiva di € 100.000,interamente finanziata dal programma “AQST 2023 – Programma degli interventi 2023 – Demanio idrico 2022”,e prevede la possibilità per ciascuna impresa di presentare fino a due distinte domande,per altrettanti hotel. L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 60% delle spese ammissibili per la prima domanda e al 40% per la seconda. L’investimento minimo previsto è pari a € 3.000 e quello massimo a € 10.000,pertanto il contributo minimo ammonta rispettivamente a € 1.800 per la prima domanda ed € 1.200 per la seconda,quello massimo a € 6.000 per la prima domanda e € 4.000 per la seconda. Sono ammissibili a contributo le spese per servizi di consulenza finalizzati all’ottenimento di una delle certificazioni ammissibili dal bando,i costi per l’ottenimento della certificazione candidata,le spese per la registrazione della stessa e i costi del personale impegnato nella realizzazione del progetto (forfetariamente,entro il 20% delle spese ammissibili). Possono presentare candidatura le micro,piccole e medie imprese della provincia con codice Ateco 55.1 (Alberghi),in possesso dell’autorizzazione d’uso del marchio Valtellina Impresa. “*Con questo bando vogliamo accompagnare le strutture alberghiere in un percorso di crescita responsabile,favorendo l’adozione di standard internazionali che possano migliorarne la reputazione e l’attrattività*”,commenta la presidente Loretta Credaro – “*la misura si inserisce nel quadro dei progetti olimpici attivati in questi anni,a partire dall’aggiornamento del segno grafico del marchio Valtellina nel 2022,proseguito con il sostegno alla partnership tra il Distretto Agroalimentare di Qualità e Fondazione Milano Cortina 2026*”. Le domande di contributo potranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica dalle ore 10.00 del 25 febbraio e fino alle ore 10.00 del 12 dicembre 2025. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito camerale nella sezione bandi ; per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile prenotare un appuntamento con gli uffici tramite la piattaforma Servizi Online oppure scrivere al seguente indirizzo: . *Alice Massimilla* *U.O. Marketing e comunicazione* Iscriviti alla nostra newsletter Web: https://www.so.camcom.it/