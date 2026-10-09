Close Menu
Trending
venerdì 9 Ottobre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Toscana

Consiglio comunale, lunedì 12 ottobre nuova seduta

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Comune di Pistoia

(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2026 - Nove i punti all'ordine del giorno tra cui la prosecuzione della discussione degli emendamenti sul Regolamento per l'assegnazione dei contributi da oneri di urbanizzazione secondaria

Lunedì 12 ottobre alle 15 nella Sala Grandonio del Palazzo comunale si terrà una nuova seduta del Consiglio comunale.

Sono nove i punti all'ordine del giorno. Si parte con la prosecuzione della discussione degli emendamenti presentati dalla minoranza sul Regolamento per l'assegnazione dei contributi da oneri di urbanizzazione secondaria per "chiese ed altri edifici per servizi religiosi" e per "centri civici, sociali, attrezzature culturali e sanitarie". Seguirà la discussione generale e la votazione del provvedimento.

Poi si prosegue con l'approvazione della convenzione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1° gennaio 2027 – 31 dicembre 2029.

All'odg anche una interpellanza di Civici e Riformisti sulla manutenzione carente delle paline e delle pensiline del trasporto pubblico locale.

Poi sarà la volta dell'ordine del giorno presentato da Cinzia Cerdini della Lega relativo a un atto pubblico di rispetto e vicinanza a chi ha subito un lutto.

Gli ultimi tre punti riguardano una mozione e due interpellanze.

La mozione, presentata da Avanti Pistoia, è sul decoro dell'androne del Palazzo comunale.

L'interpellanza di Avanti Pistoia è sulla mancata raccolta giornaliera dei rifiuti nelle strade collaterali alla viabilità principale.

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl