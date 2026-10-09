Consiglio comunale, lunedì 12 ottobre nuova seduta

(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2026 - Nove i punti all'ordine del giorno tra cui la prosecuzione della discussione degli emendamenti sul Regolamento per l'assegnazione dei contributi da oneri di urbanizzazione secondaria
Lunedì 12 ottobre alle 15 nella Sala Grandonio del Palazzo comunale si terrà una nuova seduta del Consiglio comunale.
Sono nove i punti all'ordine del giorno. Si parte con la prosecuzione della discussione degli emendamenti presentati dalla minoranza sul Regolamento per l'assegnazione dei contributi da oneri di urbanizzazione secondaria per "chiese ed altri edifici per servizi religiosi" e per "centri civici, sociali, attrezzature culturali e sanitarie". Seguirà la discussione generale e la votazione del provvedimento.
Poi si prosegue con l'approvazione della convenzione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1° gennaio 2027 – 31 dicembre 2029.
All'odg anche una interpellanza di Civici e Riformisti sulla manutenzione carente delle paline e delle pensiline del trasporto pubblico locale.
Poi sarà la volta dell'ordine del giorno presentato da Cinzia Cerdini della Lega relativo a un atto pubblico di rispetto e vicinanza a chi ha subito un lutto.
Gli ultimi tre punti riguardano una mozione e due interpellanze.
La mozione, presentata da Avanti Pistoia, è sul decoro dell'androne del Palazzo comunale.
L'interpellanza di Avanti Pistoia è sulla mancata raccolta giornaliera dei rifiuti nelle strade collaterali alla viabilità principale.