La prevenzione viaggia sui binari della solidarietà. Da Venezia è partito il Treno della Salute 2026

Quattro vagoni – ambulatorio dedicati alla prevenzione, all'informazione e all'incontro. A bordo sarà possibile effettuare gratuitamente alcuni controlli e screening sul proprio stato di salute, ricevere informazioni sui principali fattori di rischio e confrontarsi con operatori sanitari e volontari sui corretti stili di vita. Per oltre un mese, fino al 13 novembre, gli ambulatori viaggianti faranno tappa nelle stazioni di dieci città, con l'obiettivo di portare la prevenzione più vicino alle persone.

Presente all'inaugurazione del Treno della Salute 2026 il Comune di Venezia, a sottolineare quanto le istituzioni, con enti ed associazioni, percorrano la medesima strada dell'educazione alla prevenzione e al sostegno alle fasce più deboli della popolazione: "E' un grande onore che questo treno parta dalla nostra città, particolarmente attenta e sensibile al tema della salute e al volontariato: l'iniziativa è davvero frutto di una grande sinergia tra le istituzioni e il terzo settore – ha spiegato l'assessore alla Coesione sociale e Programmazione sanitaria Ermelinda Damiano – La città, tra l'altro, sta vivendo l'Ottobre Rosa della prevenzione dei tumori al seno, 30 giorni di attività che spiegano, però, a tutta la cittadinanza quanto la salute sia un bene prezioso e che evidenziano quanto sia importante che le istituzioni coinvolgano la comunità su queste tematiche".

Così come il vaporetto rosa, anche il treno viaggia per portare messaggi positivi e per raggiungere le persone, di ogni età: "E' importante arrivare anche ai più giovani, spiegando l'importanza dell'adozione di corretti stili di vita, giorno dopo giorno. Venezia sarà sempre di supporto al Treno della Salute", ha concluso Damiano.

E tra le novità dell'edizione 2026 c'è proprio una carrozza interattiva dedicata alla promozione di corretti stili di vita, con un percorso immersivo che invita i visitatori a riflettere sul rapporto tra alimentazione, movimento e prevenzione delle malattie croniche, e una particolare attenzione sarà dedicata ai più piccoli. Con il supporto di Coldiretti, le scuole primarie potranno partecipare a un percorso educativo pensato per avvicinare bambine e bambini ai temi della salute, della prevenzione e dell'alimentazione.

Il progetto è stato illustrato da don Dante Carraro, direttore di Medici con l'Africa Cuamm e dal presidente del gruppo Ferrovieri con l'Africa Nicola Samà. Sono intervenuti l'assessore regionale alla Sanità Gino Gerosa, il direttore del Trasporto regionale Veneto di Trenitalia Ivan Aggazio e Valentina Galesso, presidente Donne Coldiretti Veneto.

Il controllo gratuito della salute sarà effettuato dal 9 ottobre al 13 novembre, tra le ore 9.30 e le 18.

9 ottobre, Venezia, binario 14

12/14 ottobre, Padova, binario 3 metropolitano

19/20 ottobre, Treviso, binario 9

22/23 ottobre, Legnago, binario 1

26/27 ottobre, Bassano del Grappa, binario 4

29/30 ottobre, Belluno, binario 1

2/3 novembre, Portogruaro, binario metropolitano

5/6 novembre, Rovigo, binario 6

9/10 novembre, Verona, binario 1

11/13 novembre, Vicenza, binario 5

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Venezia, 9 ottobre 2026

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Ca' Farsetti, San Marco 4136 – ; ;

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