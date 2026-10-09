De Maria (PD). Scritte antisemite a Bologna. Atto grave da non sottovalutare

(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2026 - "Le scritte antisemite e che inneggiano alla strage del 7 ottobre comparse sui muri di Bologna, come quelle di minacce a Lepore e Meloni, rappresentano un atto grave da non sottovalutare. C' è un clima di violenza e di intolleranza che cresce sempre di più. Così come si manifestano inquietanti episodi di antisemitismo. Alla Comunità Ebraica bolognese ed a chi è stato minacciato va tutta la mia solidarietà. Auspico che siano individuati i responsabili. A tutte le forze politiche spetta il compito di contrastare sempre ogni forma di violenza e di intolleranza e di promuovere un dibattito pubblico basato sul rispetto reciproco e sul confronto democratico delle idee". Così Andrea De Maria, deputato PD.
Roma, 9 ottobre 2026