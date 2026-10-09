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Politica Interna

ASKATASUNA: PAOLONI (SAP), RICHIESTA MISURE CAUTELARI, TRA CUI TENTATO OMICIDIO, È RISPOSTA IMPORTANTE CONTRO SENSO DI IMPUNITÀ

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Segretario Generale del SAP, Stefano Paoloni

(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2026 - “Accogliamo con favore la decisione di richiedere 19 misure cautelari a seguito degli scontri dello scorso 31 gennaio in occasione della manifestazione per lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Tra i reati contestati a vario titolo ci sono anche tentato omicidio e resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale. Si tratta di una risposta importante per contribuire a contrastare i violenti”. Lo ha affermato il Segretario Generale del SAP, Stefano Paoloni, precisando che “non intervenire con fermezza e decisione dopo quanto avvenuto a Torino all’inizio dell’anno non farebbe altro che incrementare un ingiusto e ingiustificabile senso di impunità”.

“Oltre a tutelare i cittadini dalle devastazioni e dalla violenza dei professionisti del disordine è fondamentale garantire un’adeguata sicurezza anche per gli operatori delle forze dell’ordine. I delinquenti – ha concluso Paoloni – non devono più sentirsi legittimati a devastare, distruggere o picchiare”.

(AGENPARL)
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