(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2026 - Audizioni su Dpfp in Commissioni Bilancio Camera e Senato. Sala del Mappamondo.
Lunedì 12 ottobre
📍Ore 14.00 rappresentanti della Corte dei conti
📍Ore 14.45 rappresentanti dell’ISTAT
📍Ore 15.30 rappresentanti del CNEL
📍Ore 16.15 rappresentanti di Banca d’Italia
📍Ore 17.00 Presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari
📍Ore 18.00 Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti
(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2026 - Audizioni su Dpfp in Commissioni Bilancio Camera e Senato. Sala del Mappamondo.