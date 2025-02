LEGA, SALVINI: “BENE IL FEDERALE, ROTTAMAZIONE È PRIORITARIA”

(AGENPARL) - Roma, 12 Febbraio 2025

“Grande soddisfazione per l’esito del Consiglio Federale di oggi”. Lo conferma il leader della Lega Matteo Salvini. “All’unanimità, è stato ribadito l’obiettivo di una rottamazione definitiva ed equa delle pendenze col fisco per chi voleva pagare le tasse ma non è stato nelle condizioni di farlo. Troveremo l’intesa con gli alleati, come sempre” dice il leader.

Salvini sottolinea la grande voglia di partecipazione, confermata dai grandi eventi allo studio in preparazione del congresso federale, e i numeri in crescita con nuove adesioni dalla Campania (dove la Lega è diventata primo gruppo di centrodestra in consiglio regionale), al Veneto. “È giusto, per rispetto dei militanti, allontanare chi aderisce a realtà che insultano e denigrano sindaci, governatori e ministri della Lega” aggiunge Salvini. Nel partito, infine, tutti ribadiscono gratitudine per Umberto Bossi che – afferma Salvini – “fa parte della Lega di ieri, di oggi e di domani”.

Così una nota della Lega.