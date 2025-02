(AGENPARL) - Roma, 11 Febbraio 2025

SANTANCHE’,SILVESTRI (M5S): DA ASSENZA GOVERNO SI MISURA LORO VERGOGNA “Ieri in Aula la maggioranza era praticamente assente,dando tutta la misura della vergogna del governo Meloni per la vicenda della ministra Santanchè. È evidente che la ministra sta ricattando l’esecutivo,visto che,nonostante le pesantissime accuse,Giorgia Meloni non riesce a farla dimettere. A noi del Movimento 5 Stelle non interessa se la Destra si compatta contro la nostra mozione di sfiducia. Daniela Santanché rappresenta tutto quello che la nostra comunità ha sempre combattuto e continuerà a combattere”. Cosi a Radio 1 Francesco Silvestri,deputato M5S. —————– Ufficio Stampa Parlamento Movimento 5 Stelle