(AGENPARL) - Roma, 10 Febbraio 2025

LAVORO,CAROTENUTO (M5S): 260MILA LAVORATORI INTROVABILI,NON ERA COLPA RDC? ROMA,10 FEBBRAIO 2025 – “Confcommercio ci informa che,nel 2025,per i settori commercio,ristorazione e alloggio sarà impossibile trovare quasi 260mila lavoratori. Un aumento del 4% rispetto allo scorso anno. Commessi,macellai,gastronomi,camerieri di sala: l’elenco è lungo. Ma ancor più lunga è la lista delle bugie che la destra ha raccontato negli anni,dando la colpa di questo mismatch solo ed esclusivamente al Reddito di cittadinanza,ossia un sostegno da 500/600 euro al mese. Cos’hanno da dire oggi FdI,Lega e FI? Chiederanno scusa per la vergognosa propaganda che hanno fatto e che,malgrado la cancellazione del RdC,continuano a fare? Le loro politiche attive sono del tutto fallimentari e questi sono i risultati. Prima vanno a casa e meglio è per l’Italia”. Lo afferma in una nota il deputato del M5S in commissione Lavoro Dario Carotenuto. —————– Ufficio Stampa Parlamento Movimento 5 Stelle