Italia-Israele, Salvini: Italia deve essere sempre più protagonista sulla scena internazionale

10 Febbraio 2025

Mezz’ora di colloquio a Gerusalemme con Benjamin Netanyahu: è stata l’occasione per ribadire l’amicizia tra Italia e Israele e il sostegno a ogni iniziativa utile per portare pace, stabilità e prosperità in Medio Oriente, eliminando una volta per sempre terrore e violenza islamica da ogni territorio, nell’interesse dello stesso popolo palestinese. Ho anche confermato le mie perplessità rispetto alle recenti e indecenti decisioni della Corte Penale Internazionale, organismo la cui esistenza e utilità dovranno essere rimessi in discussione. Sul fronte politico, è stata rafforzata l’intesa tra la Lega e il partito del Primo Ministro, il Likud.

In agenda ho altri incontri istituzionali, col ministro con delega all’antisemitismo e con la collega ministra dei Trasporti, con l’obiettivo di creare relazioni più salde e nuove e importanti occasioni di lavoro per aziende e giovani italiani. L’Italia deve essere sempre più protagonista sulla scena internazionale. Così il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini sui social

