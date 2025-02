(AGENPARL) - Roma, 10 Febbraio 2025

INVITO STAMPA M5S – VIA AL CICLO DI INCOTRI SU NATURE RESTORATION LAW (1) INVITO STAMPA M5S – VIA AL CICLO DI INCOTRI SU NATURE RESTORATION LAW Lunedì 10 febbraio alle ore 15,presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica,su iniziativa della Senatrice M5S Elena Sironi,si terrà il primo di una serie di incontri di approfondimento sugli ambiti di applicazione della Legge sul Ripristino della Natura (Nature Restoration Law). Il primo appuntamento avrà come focus le zone umide riconosciute e non riconosciute,ecosistemi di fondamentale importanza per l’equilibrio ecologico e di conservazione della biodiversità,con grandi capacità di mitigazione dell’inquinamento per l’assorbimento di CO2. Esse accolgono e conservano una ricca diversità di specie animali e vegetali,svolgono una funzione fondamentale di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici. Per questo ed altri motivi andrebbero tutelate con ogni mezzo perché preservarle significa preservare la vita. Oltre alla senatrice Sironi,interverranno le deputate M5S Ilaria Fontana e Patty L’Abbate,l’europarlamentare M5S Gaetano Pedullà,Susanna D’Antoni (responsabile “Aree protette” Ispra),Alessandro Polidori (Presidente Lipu),Andrea Agapito Ludovici (responsabile “Rete e Oasi” WWF Italia). Saranno altresì presenti per condividere l’esperienza di casi pratici Elena Calogero (Presidente del Comitato Civico Ambiente),Giorgio Bianchini (WWF Milano) e Matteo Lancini (Comitato Salviamo il Lupo Bianco). L’accesso in sala – con abbigliamento consono e per gli uomini obbligo di giacca e cravatta – è consentito fino al raggiungimento della capienza massima. I giornalisti e gli ospiti devono accreditarsi scrivendo a . Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato medesimo. —————– Ufficio Stampa Parlamento Movimento 5 Stelle