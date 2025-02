(AGENPARL) - Roma, 10 Febbraio 2025

INTERCETTAZIONI,D’ORSO (M5S): IN ARRIVO COLPO DEL KO,DI FATTO SARA’ VIETATO INDAGARE ROMA,10 feb. – “In commissione Giustizia alla Camera questa settimana arriva il colpo finale che metterà ko le intercettazioni. Fino a ora il governo Meloni e la sua maggioranza le hanno indebolite con interventi mirati e anche un po’ nascosti,che noi e pochi altri abbiamo sempre denunciato. Adesso con il Ddl Zanettin,secondo cui le intercettazioni avranno,con la sola eccezione dei reati di mafia e terrorismo,un limite incredibile e sconcertante di appena 45 giorni prorogabili solo a condizioni molto stringenti,arriva la mannaia che di fatto toglie alla magistratura questo strumento investigativo irrinunciabile per tanti reati gravi e gravissimi. Come è stato detto nelle audizioni,siamo ad una sorta di divieto di indagare. Questo Ddl andrebbe soppresso per intero e chiuso a chiave per sempre,ma noi daremo battaglia anche per limitare i danni prodotti dal governo e sottrarre alla tagliola dei 45 giorni tutti i reati per noi assolutamente prioritari come la corruzione e gli altri contro la PA,i reati di violenza di genere e tutti quelli di grande allarme sociale come pedopornografia,omicidi,estorsione,usura,traffico di organi e di stupefacenti,truffa. In prima lettura al Senato ce li hanno bocciati tutti,perfino quelli che puntavano a salvare dalla tagliola quelli sulla violenza contro le donne,su cui Meloni e altre esponenti del centrodestra fanno tanta retorica,salvo poi annunciare in modo fumoso un intervento in altro futuro provvedimento utile. Abbiamo addirittura sentito esponenti del governo negare l’esistenza di questa tagliola su reati gravissimi e odiosi. Quanta ipocrisia e quanta irresponsabilità dal governo dell’impunità e della giustizia classista!”. Lo afferma la deputata M5S Valentina D’Orso,capogruppo M5S in commissione Giustizia alla Camera. —————– Ufficio Stampa Parlamento Movimento 5 Stelle