(AGENPARL) - Roma, 9 Febbraio 2025

SICILIA,MORFINO (M5S): GERMANÀ SI VERGOGNI,CITTADINI NON VOGLIONO PONTE MA OSPEDALI E STRADE (1) Roma,9 feb. – “Quelle che Germanà ha declassato a provocazione,sono in realtà dichiarazioni gravissime. Alla convention di Sud Chiama Nord ha definito il Ponte la più importante tra le opere che servono alla Sicilia,in barba a tutti quei cittadini che ogni giorno fanno i conti con un sistema sanitario fatiscente o muoiono su strade ai limiti della percorribilità. Le opere che servono alla Sicilia sono gli ospedali,le scuole,infrastrutture,servizi,non di certo il Ponte,una follia di Stato che non cambierà la vita a nessuno. Esplicativi i fischi che ha ricevuto dalla platea cui ha parlato. Già è innaturale che un siciliano si candidi con la Lega,figurarsi fare certe affermazioni. Ora può solo fare una cosa: vergognarsi e chiedere scusa ai siciliani”. Così in una nota la deputata del Movimento 5 Stelle Daniela Morfino. —————– Ufficio Stampa Parlamento Movimento 5 Stelle