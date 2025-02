(AGENPARL) - Roma, 9 Febbraio 2025

LAVORO,M5S: SU PDL SETTIMANA CORTA DESTRA EVITI GIOCHI E SOTTERFUGI ROMA,9 FEBBRAIO 2025 – “Martedì alla Camera riprenderà l’esame della proposta di legge per la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario,presentata unitariamente dalle opposizioni. Vogliamo sperare che la destra eviti giochi e sotterfugi,com’è avvenuto per la pdl sul salario minimo e per quella del presidente Giuseppe Conte sul conflitto di interessi,trasformate in deleghe in bianco al Governo al fine di buttare la palla in tribuna. La cosiddetta ‘settimana corta’ è già realtà in molti Paesi del mondo,dove ha dimostrato di avere effetti benefici tanto per i lavoratori quanto per le imprese. Di recente,anche la Spagna ha scelto di imboccare questa strada. Quella da noi proposta è una misura che gode dell’apprezzamento di 8 italiani su dieci,che chiedono,in primis,più tempo da dedicare ai propri affetti. Se FdI,Lega e FI hanno veramente a cuore le sorti dei cittadini non gli resta che votarla,facendo fare al Paese un salto nel futuro e non l’ennesimo ritorno al passato”. Lo affermano in una nota i deputati del M5S in commissione Lavoro Valentina Barzotti (capogruppo),Davide Aiello,Dario Carotenuto e Riccardo Tucci. —————– Ufficio Stampa Parlamento Movimento 5 Stelle