(AGENPARL) - Roma, 9 Febbraio 2025

“Ho letto il comunicato del Sindaco di Bologna. Stasera presenterò querela per calunnia e diffamazione. Come le immagini video testimoniano una corona è stata apposta fuori dal Comune ed il sottoscritto si è allontanato accompagnato con discrezione da due agenti della Questura sino a che non sono andato via con mezzi privati. Confido che si proceda celermente verso chi diffama”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami.